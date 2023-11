120여 국가와 지역 상하이에 모여 자동차 시장 기회 모색한다

-- 중국 정부, 제조업 부문 외국인 투자 제한 전면 철폐

상하이 2023년 11월 6일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 정부가 지난 10월 18일 자국 내 제조업 분야에 대한 모든 외국인 투자 제한을 철폐한다고 발표했다[1]. 승용차 제조에 대한 추가 부담금은 이미 철폐됐고[2], 이로 인해 외국 기업이 디지털화와 첨단 제조 및 혁신에 투자할 수 있게 되면서 더 넓은 자동차 생태계 지원이 가능해졌다.

중국에서 여러 자동차 전시회를 공동 주최하는 Messe Frankfurt와 Sinomachint는 무역과 경제 글로벌화를 촉진하려는 이러한 중국 정부의 정책 변화를 환영한다. 양사의 다음 행사인 Automechanika Shanghai는 2023년 11월 29일부터 12월 2일까지 4일간 상하이 국립전시컨벤션센터(National Exhibition and Convention Center)에서 개최된다. 40여 개 국가와 지역에서 총 5600곳 이상의 전시업체가 참가하며, 전시 면적은 30만 평방미터에 이른다. 120여 개 국가와 지역에서 방문객이 방문할 예정이다.

중국 정부의 이번 정책 변화는 에너지 전환과 전기화 및 연결성을 향한 움직임 면에서 업체들 간 더 많은 협력을 장려하며 자동차 산업의 변화를 지원할 것으로 기대된다. 관련 분야로는 정보기술(IT), 인공지능(AI), 반도체, 전자, 부품과 구성 요소, 신에너지와 배터리, 신소재, 차량 조립 등이 꼽힌다. Automechanika Shanghai에서는 다른 어떤 제품과 기술보다 신에너지차(New Energy Vehicle, NEV), 부품과 구성 요소, 연료 전지, 지능형 주행, 충전 인프라 등 이처럼 상호 연결된 공급망에 중점을 두기 때문에 많은 참가업체에게 큰 도움이 될 것으로 예상된다.

이러한 수요에 부응하는 전시 기업으로는 Bosch, Horizon, Jrone, MAXIEYE, REPT BATTERO Energy, Rheinmetall, Unity, ZF 등이 있다.

기타 프로그램

4일간의 전시회 개최 기간 동안 70회 이상의 전 세계적으로 인정받는 서밋, 콘퍼런스, 포럼, 실습 시연이 마련돼 정책, 기술 혁신, 교육 등에 대해 더 자세히 알아보는 시간을 갖는다. 이와 관련해 Automechanika Shanghai에 의해 처음으로 개최되는 '국제 자동차 산업 콘퍼런스 2023(International Automotive Industry Conference 2023)'에서는 제조와 공급망의 발전과 개발 및 수출입 기회 물색에 초점을 맞춘 일련의 이벤트가 열린다.

전체 현장 활동 목록은 www.automechanika-shanghai.com/events에서 확인할 수 있다.

Automechanika Shanghai 소개

Automechanika Shanghai는 Messe Frankfurt(상하이) Co Ltd 와 China National Machinery Industry International Co Ltd (Sinomachint)가 공동 주최한다. .

방문객을 위한 정보: www.automechanika-shanghai.com/arrival-stay

모든 참가자는 개인 신분증에 기재된 정보로 등록해야 한다. 신분증 원본을 지참하고 전시회에 오면 현장 배지를 받을 수 있다.

