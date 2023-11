H Word, 2023 미래 중국 글로벌 포럼 참가

-- 지속 가능 친환경 개발의 책임을 맡으며 모범이 되다

싱가포르, 중국 상하이 2023년 11월 6일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 10월 27일, Business China가 주관하는 제14회 '2023 미래 중국 글로벌 포럼'이 싱가포르에서 성황리에 막을 올렸다. 포럼은 지역의 새로운 개발과 기회를 탐구하기 위해 개막됐다. 이번 행사는 싱가포르, 중국, 그리고 주변국에서 800명이 넘는 기업 대표자, 유명 인사, 전문가, 그리고 선도적인 사상가들이 참가했다. 싱가포르의 부총리이자 경제 정책 조정 장관인 Heng Swee Keat는 포럼에 귀빈으로 초청되어 자리를 빛냈다. H World Group(이하 'H world', NASDAQ: HTHT, HKEX: 1179)의 최고 재무 책임자인 He Jihong도 초대되어 '에너지 전환 촉진 – 넷제로 실현하기(Fueling Energy Transition – Making Net Zero Possible)'를 주제로 한 연설을 맡았다.

러시아 우크라이나 전쟁으로 촉발된 에너지 위기는 석유 및 가스 자원을 대체할 다른 에너지원의 필요성을 부각했다. 중국 대체 에너지원 개발의 최전선에서는 이를 기회 삼아 에너지 변환을 가속화하고 있다. 중국은 석유 기반 에너지 시설을 버리고 다중 에너지 시설로의 변환을 촉진하고 있다. 이러한 에너지 변환은 사업에 새로운 기회를 제공한다. He Jihong은 서비스 소비재 산업의 주요 원동력인 숙박 분야에서 친환경 개발을 품어야 한다고 강조했다. '친환경 호텔(green hotels)'과 '친환경 서비스(green services)' 등의 개념이 도입되면서 친환경 개발과 친환경 인식의 구현과 확립은 매우 중요해졌다.

He Jihong은 또한 2023년 9월 30일 기준, H World는 세계 18개국에서 1만여 개의 호텔을 운영하며 88만 6천 개의 방과 200백만 고객들을 보유하고 있다고 강조했다. H World는 중국과 유럽연합의 친환경 개발을 위한 새로운 요건을 충족하기 위해서 광범위한 호텔 네트워크와 사용자층에서 친환경 개발 전략을 적극적으로 실행하고 있다. H World는 지속 가능한 ESG(환경, 사회, 그리고 지배구조) 개발 원칙에 헌신하며 지속해서 친환경 개혁을 촉진할 것이다. H World는 친환경 건물, 친환경 운영, 그리고 친환경 서비스 등의 세 가지 측면에 집중하고 있는데 모두 새로운 친환경 개발의 요구를 맞추기 위한 에너지 효율성 증대와 폐기물 절감에 집중하고 있다.

친환경 건물 관련해서, Legacy-Huazhu는 다양한 호텔 브랜드(H world의 중국 내 사업)에서 친환경 건물 프로젝트를 적극적으로 촉진하고 있는데 자연소재와 재활용 소재를 사용하여 장식용 플라스틱 제품을 대체하고 있다. 또한 강력한 공급망 시스템을 도입하여 모든 Legacy-Hauzhu 호텔에 '모듈러' 리모델링을 도입하여 추가 탄소 배출 저감을 실현했다. 친환경 운영 관련해서는 모든 Legacy-Huazhu 호텔에서 에너지 절약 LED 조명으로 바꾸었고 에너지 소비를 줄이기 위해 공기열원 히트펌프를 옹호한다. H World는 저탄소 및 친환경 숙박 경험을 제공하기 위해 최선을 다한다. H World는 디지털 운영 시스템을 통해 온라인 예약, 체크인, 호텔 서비스 예약 및 청구 발행 등과 같은 다양한 친환경 숙박 선택지를 투숙객에게 제공한다. 이 같은 방식은 종이 소비를 줄여 친환경과 페이퍼리스(paperless) 운영을 가능케 한다. 또한 He Jihong은 DH 관련 사업을 언급하면서 '우리는 포괄적인 관리 시스템과 경력 있는 팀이 있다. DH는 이미 유럽에서 명확한 규칙과 규정을 제정했으며 유럽 지역 국가의 환경 보호 측면의 요구 사항을 충족하며 운영 중이다"라고 말했다.



JI Hotels realized the environmental protection of guest supplies: (from top left) biodegradable slippers, toothbrushes, biodegradable tea bags and laundry bags; (from bottom left) eco-friendly shower bottles, customized drinking water bottles without labels , biodegradable room cards and biotech trash cans.