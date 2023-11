제 4회 1000 Miglia Warm Up USA 행사 준비 마무리

5성급 환대와 1000 Miglia 스타일의 스포츠 활동, 전문 훈련, 특별한 경관으로 행사 기대감 고조

미들버그, 버지니아주 , 2023년 11월 2일 /PRNewswire/ -- 제4회 1000 Miglia Warm Up USA 개최에 필요한 모든 준비가 마무리됐다. 1000 Miglia Warm Up USA는 미국 내에서 1000 Miglia 브랜드를 공고히 하고, 이탈리아에서 개최되는 레이스 스포츠 부분에 참가할 외국인 크루를 준비시키기 위해 워싱턴 DC에서 열리는 행사다.

1000 Miglia Warm Up USA, in the Washington DC area