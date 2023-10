셀가드(Celgard) 샬럿 제조 시설, 배터리 분리막 수용력 확장 및 새로운 일자리 창출

샬럿, 노스캐롤라이나주, 2023년 10월 31일 /PRNewswire/ -- 아사히카세이(Asahi Kasei Company) 폴리포어 인터내셔널(Polypore International, LP)의 자회사인 셀가드(Celgard, LLC)는 노스캐롤라이나주 샬롯에 있는 셀가드 제조 현장의 대대적인 확장을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 아사히카세이는 전기 자동차(EV) 시장에서 증가하는 리튬 이온 배터리(LIB) 분리막 수요를 충족하기 위해 Hipore™ 습식 공정 코팅 및 마감 라인에 대한 투자를 승인했습니다.

바이든-해리스 행정부(The Biden-Harris Administration)와 미국 에너지부(DOE, U.S. Department of Energy)는 미국 국내 배터리 시장을 미국의 중요한 공급망 초점 영역으로 파악했습니다. 셀가드의 샬롯 공장에 대한 투자를 통해 회사는 기존 인프라를 확장하여 리튬 이온 배터리(LIB) 분리막 공급망과 국내 고객의 수요를 빠르게 충족시킬 수 있습니다.

셀가드는 자동차 전기화에도 사용되는 건식 공정 멤브레인 분리막을 제조합니다. 이미 Hipore™ 자매 지역에서 출하된 베이스 필름에 기술 코팅을 적용하고 고객 사양을 충족하는 데 필요한 마감 단계를 완료할 수 있는 숙련된 직원 기반을 보유하고 있습니다. 습식 공정 및 건식 공정 멤브레인 모두 자동차 시장의 다양한 요구를 충족시키는 고유한 특성을 가지고 있습니다. 확장을 통해 셀가드 제조 현장은 완벽한 제품 포트폴리오를 갖춘 최고의 미국 국내 공급 솔루션을 시장에 제공할 수 있는 위치에 오르게 됩니다.

폴리포어의 CEO인 차드 슈츠만(Chad Schuchmann)은 투자와 관련하여 다음과 같이 말했습니다. "셀가드는 처음부터 국내 EV 및 리튬 이온 배터리 공급망의 핵심 플레이어였으며 북미 지역에서의 확장을 통해 숙련된 인력을 보유한 시장 리더로서의 입지를 더욱 공고히 할 뿐만 아니라, 국내 리튬 배터리 및 EV 공급망을 구축하려는 국가의 노력을 전폭적으로 지지합니다."

2024년 초부터 샬럿 현장 건설을 시작하고, 2026년 가동을 시작할 예정입니다. 이 확장을 통해 샬럿 시설에서 약 100개의 새로운 클린 에너지 일자리가 창출될 것입니다.

셀가드 및 폴리포어 소개

셀가드(Celgard)는 리튬이온 배터리의 주요 구성 요소인 분리막 용도의 코팅 및 비코팅 건조식 미세 다공성 막 전문 기업입니다. 셀가드의 배터리 분리막 기술은 전기 구동 차량, 에너지 저장 시스템 및 기타 응용 분야의 리튬이온 배터리의 성능에 있어 중요한 역할을 합니다.

셀가드(Celgard, LLC)는 아사히카세이(Asahi Kasei Company) 폴리포어 인터내셔널(Polypore International, LP)의 전액출자 자회사입니다.

폴리포어(Polypore)는 전기차 및 비전기 차량, 에너지 저장 시스템 및 특수 응용 분야 용도의 미세 다공성 막 전문으로 9개국에 설비를 둔 세계적인 기업입니다. www.celgard.com 및 www.polypore.com 을 참조하십시오.

