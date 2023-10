Olight 2023 유방암 자선 캠페인: 세계 유방암 재단과 희망을 밝히다

프리스코, 텍사스 2023년 10월 31일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 휴대용 라이트 제품을 생산하는 글로벌 선도기업 Olight가 2023 유방암 자선 캠페인을 성공적으로 마무리했다. 캠페인은 미국, 영국, 캐나다, 한국, 태국, 이탈리아, 독일, 프랑스, 호주, 일본, 스페인, 오스트리아, 중국 등 13개국에서 진행됐으며, Oligh 자선 제품 구매자들의 성원에 힘입어 7만 7313.43달러를 모금했다.



Olight received the third Anniversary Partner Award from NBCF