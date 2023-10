BRI, 지난 9개월간 이익 및 신용 급증

-- 44조 2100억 루피아 이익 달성, 신용 12.53% 상승

자카르타, 인도네시아 2023년 10월 31일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계 경제 위기에도 불구하고 2023년 첫 9개월 동안 PT Bank Rakyat Indonesia(이하 BRI) 유한회사(IDX: BBRI)의 자산은 9.93% 증가한 1851조 9700억 루피아, 순이익은 12.47% 증가한 44조 2100억 루피아, 신용 공여는 12.53% 증가한 1250조 7200억 루피아를 기록했다.



