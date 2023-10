Huawei FTTO 솔루션, BBWF 2023서 우수 POL 사용 사례상 수상

파리 2023년 10월 30일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Huawei의 FTTO(Fiber To The Office) 솔루션이 Broadband World Forum(BBWF) 2023에서 Outstanding POL Use Case상을 수상했다. 이번 수상으로 Huawei의 솔루션이 패시브 광랜(Passive Optical LAN, POL) 업계에서 상당한 호평을 받고 있다는 사실이 입증됐다.

전 세계적으로 탄소 중립에 대한 관심이 높아지면서 구리를 섬유로 대체하는(fiber-in copper-out) 방식이 기업 캠퍼스 네트워크에 이상적인 선택이 되고 있다. 오늘날 올-옵티컬(all-optical) 캠퍼스 네트워크는 스마트 캠퍼스 네트워크 구축의 기반이라는 인식이 널리 퍼져 있다. 올-옵티컬 캠퍼스 네트워크 시장의 선두 주자인 Huawei는 2018년에 FTTO 솔루션을 출시했다. 이 솔루션은 초저전압(ELV) 방에서 각 방과 데스크톱 및 장치로 광섬유를 확장해 하나의 광 네트워크로 모든 캠퍼스 애플리케이션을 전송할 수 있게 해준다.

Huawei는 9월 20일부터 22일까지 중국 상하이에서 열린 HUAWEI CONNECT 2023에서 다양한 캠퍼스별 시나리오에 맞는 FTTO 2.0 솔루션을 선보였다. XGS-PON Pro와 Wi-Fi 7의 핵심 기술을 기반으로 하는 이 솔루션은 방에서 12.5G/25G, 액세스 포인트(access point)에서 2.5G/10G, 데스크톱에서 2.5G를 각각 실현한다. 초기 FTTO 솔루션에 비해 FTTO 2.0은 성능과 기능 면에서 모두에서 크게 개선됐다. 예를 들어, 초대역폭과 단순화한 아키텍처와 고품질·고에너지 효율을 특징으로 하며, 친환경 10G 캠퍼스 네트워크 구축에 대한 업계 고객의 요구를 완벽하게 충족한다. Huawei는 2023(Mobile World Congress 2023에서 업계 최초로 50G POL 프로토타입을 출시했다.

Huawei의 FTTO 솔루션은 전 세계에서 대규모 상업용으로 사용되고 있다. 현재까지 교육, 의료, 접객업 여러 분야의 6000곳이 넘는 기업 고객이 Huawei FTTO 솔루션을 선택했다. IDC의 2022년 하반기 중국 POL 시장 보고서(China POL Market Report 2022 H2)에 따르면 Huawei의 중국 POL 시장 점유율은 4년 연속 1위를 기록했다.

Huawei의 Gu Yunbo 광학 비즈니스 제품 라인 엔터프라이즈 광학 도메인 사장은 "Huawei는 글로벌 기업 고객을 위한 최첨단·친환경 광학 캠퍼스 네트워크 솔루션과 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있다"며 "이번 수상은 Huawei FTTO 솔루션의 우수성을 입증하고, 광 캠퍼스 네트워크 분야에서 Huawei의 혁신 역량과 시장 리더십을 방증해주는 결과"라고 평가했다. 그는 이어 "Huawei는 앞으로도 고객 및 파트너와 부단히 협력하며 더욱 혁신적인 기술로 친환경 10G 광 캠퍼스 네트워크의 상업적 구축을 촉진해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

Huawei FTTO 솔루션에 대한 더 자세한 정보는 다음 사이트에서 확인할 수 있다.

https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-optical-network/campus-optix