11월 ９일： 셔터스톡 쇼케이스： 크리에이티브 AI

셔터스톡의 방대한 고품질 콘텐츠 라이브러리의 강력한 기능 살펴보기

뉴욕, 2023년 10월 27일 /PRNewswire/ -- 셔터스톡(Shutterstock, Inc.)은 현재 진행 중인 가상 쇼케이스 이벤트 시리즈의 두 번째 행사인 셔터스톡 쇼케이스: 크리에이티브 AI 개최를 오늘 발표했다. 7억 개 이상의 스톡 이미지로 구성된 글로벌 크리에이티브 플랫폼의 고품질 콘텐츠 라이브러리와 풀서비스 크리에이티브 워크플로 솔루션을 활용하는 셔터스톡 쇼케이스에서는 혁신적인 브랜드, 디지털 미디어 및 마케팅 회사가 새로 발표된 크리에이티브 AI 기반 편집 기능의 무한한 가능성을 살펴볼 수 있다.

