Guide Sensmart, 박람회에서 신제품 선뵈

– 제134회 China Import and Export Fair

우한, 중국 2023년 10월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ – 지난 10월 19일 제134회 China Import and Export Fair(1차) 가 성공적으로 폐막했다. Guide Sensmart는 이 박람회에서 처음으로 모습을 드러내며 산업용 온도 측정, 야간 투시, 보안 모니터링, 화재 방지 등 다양한 분야에서 신제품과 솔루션을 선보였다. 동사는 부스 전시, 기술 토론, 그리고 제품 시연 등을 통해 국내외 산업 고객들을 끌어모으며 회사의 기술 발전을 효과적으로 보여줬다.



Guide Sensmart at the 134th China Import and Export Fair