제134회 Canton Fair 성황리에 개최

-- 일대일로 구상을 통한 해외 사업 기회 및 가능성 열려

광저우, 중국 2023년 10월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 10월 15일부터 11월 4일까지 광저우에서 개최되는 제134회 중국 수출입 박람회(China Import and Export Fair 또는 Canton Fair)에 일대일로 구상 참여국 및 지역 7만여 명을 비롯해 총 12만 9000여 명의 해외 바이어가 참석하며 성황을 이루고 있다. 이는 지난 행사 동기 대비 65퍼센트 상승한 수치이다. 3단계로 이루어진 이번 박람회의 국제 전시장에는 43개국 및 지역에서 650개 업체가 전시에 참여하고 있으며, 이중 약 60퍼센트는 일대일로 구상 참여국으로 공급업체와 구매자 모두에게 호평을 얻고 있다.

SARAWAK CHINA TRADES IMPORTERS & EXPORTERS ASSOCIATION의 Sia Huaping 회장은 "우리 업체의 외부 구매 중 90퍼센트는 품질, 배송, 가격이 모두 보장되는 중국에서 이뤄진다. 중국의 제조 역량을 굳게 믿는다."라면서, "이번에는 80개 이상 회원 업체가 박람회에 적극적으로 참여하고 있다."고 덧붙였다.

Canton Fair에서는 Guangzhou Tiger Head Battery Group Co., Ltd.와 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd. (Xinbao)를 비롯해 일대일로 시장을 겨냥한 유수의 업체가 한자리에 모인다. 특히 Xinbao는 박람회장 내 특별 전시 구역을 지정하여 일대일로 구상에 크게 투자하는 국가 및 지역 바이어들의 특별 요구사항에 빈틈없이 대응하고 있다. 이렇게 영리한 행보를 통해 상당수의 바이어에게서 상담 요청을 받는 성과를 거뒀다.

Xinbao의 해외 프로젝트 책임자인 Zhang Yifei는 "Canton Fair를 통해 계약을 다수 체결한 것 이외에도 해외 생산 시설을 크게 확대하고 있다. 인도네시아 공장도 현재 전면 가동 중이다."라며 흥분을 감추지 못했다.

튀르키예의 유명 밸브 제조업체 Altinboga Gas Equipments도 Canton Fair의 국제 전시장에서 85개 이상의 폭넓은 제품 범주를 선보이며 활발하게 참여하고 있다. Althinboga Gas Equipments의 해외 무역 책임자 Hakan Yairal은 "Canton Fair는 전 세계 바이어들과 협상할 최고의 기회를 제공하는 중요한 전시회다."라고 전했다.