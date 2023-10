ugee, 신제품 Q6 모바일 드로잉 태블릿 출시

-- 우수한 휴대성과 정밀성으로 언제 어디서나 상상력 발휘

선전, 중국 2023년 10월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 디지털 아트 솔루션을 선도하는 세계적인 브랜드인 ugee가 신제품 ugee Q6 Mobile Drawing Tablet[https://bit.ly/475et3z]을 출시했다. 휴대성, 정밀성, 호환성을 하나로 결합된 이 혁신적인 기기는 다양한 환경에서 영감을 찾는 예술가를 위한 이상적인 동반자다.



ugee Q6: Create Art Anytime, Anywhere

이 제품은 A5 크기 공책과 비슷한 166x218mm의 컴팩트한 크기와 249g의 가벼운 무게로 편리성과 휴대성을 자랑하며, 사용자는 태블릿을 간편히 집어 들고 언제 어디서나 그림을 그리고 창의력을 펼칠 수 있다[https://s.click.aliexpress.com/e/_olZEI4t ].

ugee Q6는 안드로이드 휴대폰, 태블릿 및 기타 모바일 기기와의 호환성을 극대화하기 위해 세로 레이아웃으로 설계되어 모바일 드로잉을 위한 맞춤형 경험을 제공한다[https://bit.ly/475et3z]. 또한 사용자의 휴대폰에만 국한되는 것이 아니라 대부분의 운영 체제 및 드로잉 앱과도 원활하게 호환된다.

충전 없이 우수한 그립감과 정밀도를 제공하는 스타일러스

스타일러스는 사용자들이 피로감을 느끼지 않고 오랜 시간 작업할 수 있도록 스케치용 연필을 모방한 사실적인 그립감을 제공한다. 8192 단계의 압력 레벨과 ±60° 기울임 인식을 통해 사용자가 그리는 모든 획을 인지한다. 케이블 연결이나 충전이나 필요하지 않기 때문에 사용자는 자유롭고 간편하게 그림을 그릴 수 있다[https://s.click.aliexpress.com/e/_omr56e3]. 또한 이번에 인상적인 16K 압력 레벨이 포함된 Q6 펌웨어 업그레이드도 제공한다. 업그레이드는 여기[https://www.ugee.com/firmware-upgrade/16k ]를 클릭해 수행할 수 있다.

스타일리시하고 컴팩트한 필수템

ugee Q6는 세 가지 다른 색상(베이지, 민트 그린, 차콜 그레이)으로 출시되어 세련되고 패셔너블한 외관을 자랑하며, 우아하면서 매력적인 동시에 미적으로 뛰어나다. 스타일리시하고 눈길을 끄는[https://bit.ly/475et3z] ugee Q6은 모두의 시선을 사로잡을 것이다.

구매 가능 사이트: Global shop[https://bit.ly/475et3z], Aliexpress[https://s.click.aliexpress.com/e/_omr56e3 ]

다양한 특징과 편리성, 그리고 높은 호환성을 자랑하는 ugee Q6는 구매자에게 많은 혜택을 제공하고 창의성을 높여줄 것이다. ugee Q6를 통해 창의적이고 예술적인 일상을 경험해보길 바란다.

ugee 소개

ugee[https://www.ugee.com ]는 디지털 드로잉 태블릿 및 모니터 제조를 선도하는 세계적인 기업으로, 자체 혁신이라는 신조 아래 사용자의 피드백과 요구 사항을 반영하여 제품 및 서비스를 지속적으로 개선하고 있다. 브랜드 컨셉인 "To Write, To Draw, To the New"에 기반하여, ugee는 사용자가 디지털 세상을 편리하게 탐색하고, 일상과 업무에서 발생하는 다양한 요구와 기대를 충족할 수 있는 솔루션을 개발해 더 많은 가능성을 제공한다.

더 자세한 정보는 아래 주소로 문의하면 된다:

Rita

이메일: marketing@ugee.com