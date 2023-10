Yili Group, IDF 낙농 혁신상 2개 부문 수상 영예

시카고, 2023년 10월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 10월 16일부터 19일까지 미국 시카고에서 열린 '2023 세계낙농서밋(2023 World Dairy Summit)'에서 IDF 낙농혁신상 수상자가 공식 발표된 가운데 Yili Group이 글로벌 유제품 기업 중 유일하게 두 개의 IDF 낙농혁신상을 수상했다. Yili가 유제품 혁신과 지속 가능한 제품 분야에서 이룬 뛰어난 업적을 인정받은 결과다.



The IDF Dairy Innovation Awards Ceremony

Yili가 추진해온 '행동으로 선언하는 지구 사랑: 잉크나 인쇄 없는 SATINE 친환경 포장(Declaring Your Love to the Earth with Actions-SATINE Environmentally Sustainable Packaging with No Ink or Printing)' 캠페인은 '지속 가능한 포장 혁신상'을 수상했다. Yili는 개별 박스를 기존의 잉크 인쇄 없이 순백색으로 디자인하고, 필요한 제품 정보만 레이저로 인쇄했다. 또 사탕수수로 만든 뚜껑과 재활용 우유 용기로 만든 외부 상자를 사용함으로써 외부 상자 10만 개를 생산할 때마다 약 260kg의 플라스틱을 아껴 원자재 소비를 크게 줄이고, 업계의 지속 가능한 발전을 선도하는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다. 시상식 심사위원인 Richard Walton은 "Yili가 현재 시장에 선보이고 있는 혁신과 지속 가능성 활동은 매우 인상적"이라면서 "특히 포장의 경우 잉크를 사용하지 않아 아름답고, 재활용이 가능하다는 점이 매우 인상적"이라고 호평했다.

Yili의 Ambient Cheese Lollipop도 '식품 안전과 소비자 영양을 도모한 신제품 개발 혁신상'을 수상하는 쾌거를 이뤘다. Yili는 프로바이오틱스 균주인 비피도박테리움 락티스(bifidobacterium lactis) BL-99를 제품에 첨가해 상온 보관이 가능한 새로운 카테고리의 어린이용 치즈 막대 사탕을 출시하며 기존 콜드체인 물류와 저온 판매의 한계를 극복했다. Wilson은 "Ambient Cheese Lollipop은 과거 상상조차 하지 못했던 놀라운 아이디어"라면서 "아주 맛있고, 영양가 만점이다. 이러한 혁신은 이전에는 생각하지 못했던 영역에 유제품의 장점과 프로바이오틱스를 제공할 수 있다는 점에서 매우 특별하다"고 덧붙였다.

Yili의 지속적인 혁신이 낳은 성과 뒤에선 Yili의 글로벌 혁신 네트워크가 든든한 받침대 역할을 해주고 있다. Yili는 현재까지 전 세계에 15개의 혁신 센터를 설립하고, 다수의 파트너와 건강식품 혁신 R&D를 위한 공동 노력에 착수했다. International Life Sciences Institute, 네덜란드 바헤닝언 대학교 연구소(Wageningen University & Research), 뉴질랜드 링컨 대학교, 독일 뮌헨공과 대학교, 영국 케임브리지 대학교 등 해외 대학과 과학 연구기관 및 파트너는 물론이고 북경 대학교, 중국농업 대학교, 쓰촨 대학교, 장난 대학교 등 국내 고등 교육기관과 혁신을 위한 협력을 추진해왔다, 전 세계 낙농 혁신을 위한 지식을 모으고, 전체 산업 체인에 걸쳐 혁신 협력을 촉진하는 게 목적이다.

Yili는 소비자 중심의 전략을 추진하면서 핵심 기술에서 돌파구를 마련하고 경쟁 우위를 구축하면서 모든 집단의 사람들과 모든 소비 시나리오 및 전체 수명 주기에 적합한 건강한 제품을 만들기 위해 노력 중이다.

출처: Yili Group