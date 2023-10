FOTON MOTOR GROUPㆍPIAGGIO GROUP, 협력 확대

-- 상용 전기차 부문 협력 강화할 협약 체결

베이징, 이탈리아 폰테데라 2023년 10월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI)의 Michele Colaninno 최고경영자와 Foton Motor Group의 Ma Rentao 부회장이 베이징에서 새로운 전기 구동 포터 차량의 공동 개발을 위한 협약을 체결했다.



FOTON and PIAGGIO signed a contract of electric LCV Development for European Market