H World, 9000개 호텔 예비 3분기 경영 실적 발표

-- Legacy-Huazhu의 RevPAR, 2019년의 129% 수준으로 상승

싱가포르, 상하이 2023년 10월 23일 /PRNewswre=연합뉴스/ -- H World Group Limited("H World" 또는 "theGroup", NASDAQ: HTHT, HKEX: 1179)가 2023년 9월 30일로 끝나는 3분기(2023년 3분기)의 호텔 경영 예비 실적을 발표했다.

H World는 2023년 9월 30일 기준으로 18개 국가에서 9157개 호텔(객실 수 총 88만 5756개)을 운영하고 있다. 2023년 3분기에는 Legacy-Huazhu(H World의 중국 내 사업 명칭)를 통해 신규 호텔 545곳을 개장함으로써 2023년 1분기 262곳, 2023년 2분기 374곳에 이어 증가세를 보였다. H World가 뛰어난 경영 실적을 회복하자 가맹업체들이 H World의 발전 가능성을 인지하고 높이 평가했다는 방증이다. 2023년 3분기 Legacy-Huazhu 사업에 관해 RevPAR(판매 가능한 객실평균요금)은 2019년 대비 129% 수준까지 상승했다. 2019년 대비 수치를 월별로 세분화하면 2023년 7월에는 132%, 8월과 9월에는 각각 128% 상승을 기록했다. 계속해서 RevPAR 상승을 주도하는 주요 동인으로 ADR(판매된 객실 평균 요금) 상승을 꼽을 수 있다. 해당 분기에는 객실 이용률 역시 연속적으로 향상됐다.

2023년 3분기에 DH는 활발한 사업 회복세를 보이며 RevPAR도 2019년의107% 수준으로 회복됐다.

중국 호텔업계의 선두 업체이자 전 세계에서 가장 급성장하는 호텔 그룹으로 손꼽히는 H World는 '고객 중심'의 지속 가능한 고품질 성장을 계속 고수함으로써 안정적인 성장 동력을 유지하고 있다. 그룹은 이코노미 호텔 및 3~4성급 호텔 부문에서 핵심 사업 개발을 지속적으로 강화하고 4성급 호텔 부문에서 입지를 강화하며 하급 호텔 시장에서 기회를 탐색하고 있다. H World는 자산 경량화 운영 방식을 강조하는 독특한 경영 및 프랜차이즈 모델을 통해 유명 브랜드와 경영 전문성을 제공하며 고품격 호텔 개발에 앞장서고 서비스 품질을 계속 향상시켰다. 동시에 디지털화도 추진하여 전반적인 고객 경험 개선, 브랜드 충성도 강화, 지속적인 실적 최적화, 업계 내 입지 다지기 등을 실천하고 있다.

H World Group Limited 소개 :

중국에서 설립된 H World Group Limited는 전 세계 호텔업계를 선도하는 기업이다. H World가 보유한 브랜드로는 Hi Inn, Elan Hotel, HanTing Hotel, JI Hotel, Starway Hotel, Orange Hotel, Crystal Orange Hotel, Manxin Hotel, Madison Hotel, Joya Hotel, Blossom House, Ni Hao Hotel, CitiGO Hotel, Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX, Jaz in the City, IntercityHotel, Zleep Hotels, Steigenberger Icon, Song Hotels가 있다. 또한 Mercure, Ibis, Ibis Styles의 마스터 프랜차이즈 권한 및 중국 전역의 Grand Mercure 및 Novotel 공동 개발권을 소유하고 있다.

H World의 사업 모델로는 임차, 소유, 관리형 프랜차이즈, 프랜차이즈가 있다. 임차 및 소유권 모델은 H World가 임차 또는 소유한 건물에 있는 호텔을 직접 경영하는 형태이다. 관리형 프랜차이즈의 경우에는 H World 소속 현장 호텔 관리자를 관리형 프랜차이즈 호텔에 배치하고 H World 측은 가맹업체에서 수수료를 받는다. 프랜차이즈 모델은 H World가 교육, 예약, 지원 서비스를 프랜차이즈 호텔에 제공하고 수수료를 받지만, 현장에 자사 소속 호텔 관리자를 배치하지는 않는다. H World는 형태와 관계없이 모든 호텔에 일관적인 표준 및 플랫폼을 적용하고 있다.