9Pay, 'TOP 10 Outstanding Brands in Vietnam 2023' 수상

-- 베트남 핀테크 기업인 9Pay, VIETNAM NO.1 BRAND AWARDS 2023 시상식에서 수상

하노이, 베트남 2023년 10월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 베트남 중앙은행의 인가를 받은 몇 안 되는 결제 중개업체 중 한 곳인 9Pay가 9월 23일 베트남 VIETNAM NO.1 BRAND AWARDS 2023 시상식에서 권위 있는 'TOP 10 Outstanding Brands in Vietnam 2023'을 수상했다.



Ms. Susi Trang, Marketing Director of 9Pay, represented the company in receiving the award