Loyalty Juggernaut, 3년 연속 최고 기술 혁신상 수상

-- GRAVITY Pulsar(TM)[ https://youtu.be/fElGtL4IHN4 ], 생성형 AI를 활용해 초개인화된 로열티 프로그램을 자율적으로 제공한 공로 인정받아

팔로알토, 캘리포니아주, 2023년 10월 20일 /PRNewswire/ -- 로열티 프로그램과 생태계를 위한 최초의 클라우드 네이티브(cloud-native) 기술 플랫폼인 Loyalty Juggernaut(이하 LJI)이 Global Flight의 Loyalty & Awards 2023[ https://www.loyalty-and-awards.com/en/pages/2023-awards-winners-176.html ] 콘퍼런스에서 3년 연속 '최고 기술 혁신상('Best Technology Innovation)'을 수상했다.

The 2023 Golden Loyalty Awards winners (from left to right) are: Master of Ceremony, David Andreadakis, CGO, BLUEWATER, Frederick Lehmkuhk, Programme Strategy & Design Manager, ETIHAD AIRWAYS, Kalpak Shah, Chief Technology Officer, LOYALTY JUGGERNAUT, Panagiota Makridou, Loyalty Marketing Senior Executive, AEGEAN AIRLINES, Randy Petersen, Founder, Flyer Talk/BoardingArea/InsideFlyer, Jelena Kezika, Senior Director Strategy, GLOBAL HOTEL ALLIANCE, Sarah Udy, Executive Manager - Member & Program, QANTAS, Christophe Etchegaray, SVP Global Partnerships, ACCOR, Ravindra Bhagwanani, Managing Director, GLOBAL FLIGHT.