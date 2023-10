ICONSIAM, 세계적인 목적지 5주년 기념

-- 미화 1350만 달러를 투자하여 아이콘시암을 상징하는 화려한 행사를 통해 태국의 소프트 파워를 드높일 전망

방콕 2023년 10월 19일/PRNewswire=연합뉴스/ -- 짜오프라야강 위에 세워진 대형 복합단지 ICONSIAM이 창립 5주년을 기념하며 세계적인 목적지로서의 입지를 굳히고 있다. 이를 위해 ICONSIAM은 2023년 11월 9일부터 2024년 1월 14일까지 진행되는 캠페인, "독보적인 ICON 5주년(The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled)"과 중국 본토, 홍콩, 일본, 호주 및 프랑스 지역 파트너들과 함께 2023년 10월부터 2024년 2월까지 진행하는 "World Collaboration"을 개최한다. 태국 경제를 활상화하고 관광객을 유치하여 ICONSIAM을 태국 최고의 '세계적인 목적지'로 만들기 위해 마련된 행사이다.

5년 간의 성과를 기념

ICONSIAM은 5년 동안 25개의 국제적인 상을 거머쥐며 SOOKSIAM과 ICONCRAFT를 통해 중소기업을 지원함으로써 태국 번영의 상징이자 지속 가능한 도시 비즈니스 발전 모델로 거듭났다. ICONSIAM 상무 이사 Supoj Chaiwatsirikul은 다음과 같이 말했다. "ICONSIAM은 놀라운 성과를 거두며 창립 5주년을 맞이했다. 해외 투자로 미화 1억3천5백만 달러를 유치하고 30만 개의 일자리를 창출하며 Charoen Nakhon Road 일대의 토지 가격이 4배 상승하는 등 획기적인 영향력을 발휘했다. 또한 12700개 이상의 소기업과 840개의 태국 브랜드가 함께 성장해 세계의 이목을 끌고 있다"

Supoj는 "ICONSIAM은 특별한 경험과 세계적인 수준의 이벤트 및 미술 전시회에 주력함으로써 태국 거주민과 해외 관광객을 모두 아우르는 충성 고객 기반을 확보했다"라며 이렇게 덧붙였다. "ICONSIAM의 2023년 상반기 수익은 25% 증가했으며 우리의 여정은 '태국 최고의 것이 세계 최고의 것과 만나는' '협업을 통한 성공'에 기반을 두고 있다. 이러한 개념을 바탕으로 태국의 풍부한 태피스트리가 세계 각지의 경이로움과 절묘하게 어우러진다" 그 결과 ICONSIAM은 전 세계 방문객들을 유치하는 세계적인 목적지로 발돋움했으며, 모든 이해관계자들에게 지역공동체 지원과 공유된 가치를 일깨우고 있다.

ICONSIAM에서 개최 예정인 세계적인 행사

2023년 10월부터 2024년 2월까지 진행되는 일련의 특별 행사에 미화 1350만 달러를 유치하여 관광객 수를 70% 늘릴 계획이다. 예정된 행사는 다음과 같다.

국제 예술 및 소장품 이벤트 ICONIC

아이코닉 트레져 ( The ICONIC Treasure): 2023년 11월 9일부터 12일 동안 열리는 특별 경매 행사로, 가격을 매길 수 없는 예술 작품을 소개

2023년 11월 9일부터 12일 동안 열리는 특별 경매 행사로, 가격을 매길 수 없는 예술 작품을 소개 방콕에서 만나는 모네와 그 친구들 ( Monet & Friends Alive Bangkok): 2023년 9월 22일부터 2024년 1월 7일까지 진행되는 몰입형 디지털 미술 전시회

2023년 9월 22일부터 2024년 1월 7일까지 진행되는 몰입형 디지털 미술 전시회 쉬홍페이 세계 순방전- 태국: 시암과 사랑에 빠지다(Xu Hongfei World Tour Exhibition - Thailand : Love in Siam): 중국 유명 예술가 Xu Hongfei의 조각품 전시회로 2023년 10월 5일부터 12월 20일까지 개최

국제 협업 행사 ICONIC

" 전례없는 축하 행사 - 겨울 왕국으로의 초대( Celebrate like Never Before" - Invitation to World of Frozen): 홍콩 디즈니랜드 리조트와 협업하여 10미터 크기의 올라프를 전시, 2023년 10월 9일부터 11월 30일까지 진행

홍콩 디즈니랜드 리조트와 협업하여 10미터 크기의 올라프를 전시, 2023년 10월 9일부터 11월 30일까지 진행 JUXTAPOSED 2023 방콕에서 만나는 홍콩 패션쇼 ( JUXTAPOSED 2023 Hong Kong Fashion in Bangkok ): 2023년 10월 22일부터 11월 5일까지 열리는 몰입형 패션쇼

2023년 10월 22일부터 11월 5일까지 열리는 몰입형 패션쇼 2023방콕 조명쇼( Bangkok Illumination 2023): 2023년 11월 1일부터 2024년 1월 5일까지 열리는 조명 축제

2023년 11월 1일부터 2024년 1월 5일까지 열리는 조명 축제 와가시 일본 과자 및 음식 페스티벌 (The WAGASHI Japanese Sweets & Food Festival): ICONSIAM에 위치한 Siam Takashimaya Department Store가 2023년 11월 13일부터 24일까지 전통적인 과제 축제를 개최

ICONSIAM에 위치한 Siam Takashimaya Department Store가 2023년 11월 13일부터 24일까지 전통적인 과제 축제를 개최 이케바나 & 플라워 쇼( Ikebana & Flower Show): 2023년 11월 25일부터 28일까지 열리는 일본 스타일의 워크숍 활동

2023년 11월 25일부터 28일까지 열리는 일본 스타일의 워크숍 활동 세계 럭셔리 패션쇼 ( World Luxury Fashion Show): 방콕에서 최초로 열리는 세계적인 런웨이로, 12월 ICONSIAM에서 열릴 예정.

방콕에서 최초로 열리는 세계적인 런웨이로, 12월 ICONSIAM에서 열릴 예정. 미구엘 슈발리에의 전설의 드래곤 2024(The Legendary Dragon 2024 by Miguel Chevalier ): 2024년 1월 12일부터 2월 4일까지 열리는 디지털 미술 전시회

독보적인 기념 행사 ICONIC

아이콘시암 -독보적인 ICON 의 5 주년 ( ICONSIAM - The 5th Anniversary of the ICON Unrivaled): 2023년 11월 9일부터 11일까지 짜오프라야강에서 열리는 눈부신 조명 및 음향쇼

2023년 11월 9일부터 11일까지 짜오프라야강에서 열리는 눈부신 조명 및 음향쇼 아이콘시암 번영의 짜오프라야강 ( ICONSIAM The Chao Phraya River of Prosperity): 2024년 11월 27일에 열리는 러이 끄라통(Loy Krathong) 기념 엔터테인먼트 쇼

2024년 11월 27일에 열리는 러이 끄라통(Loy Krathong) 기념 엔터테인먼트 쇼 VIJIT 짜오프라야 ( VIJIT Chao Phraya): TAT와의 협업으로 짜오프라야강을 따라 전시하는 환상적인 빛과 색채 쇼

TAT와의 협업으로 짜오프라야강을 따라 전시하는 환상적인 빛과 색채 쇼 무예타이 페스티벌 2023( Muay Thai Festival 2023): 2023년 12월 3~5일간 열리는 태국 무예 기념 행사

2023년 12월 3~5일간 열리는 태국 무예 기념 행사 아이콘시암 선물의 세계 2023( ICONSIAM World of Gifts 2023): Showcasing "Regenerative Christmas Tree" crafted from 2,000kg의 업사이클 소재로 만든 "재생 크리스마스 트리" 전시, 100만 개 이상의 선물을 나눠주는 행사로 2023년 11월 30일부터 2024년 1월 8일까지 진행

Showcasing "Regenerative Christmas Tree" crafted from 2,000kg의 업사이클 소재로 만든 "재생 크리스마스 트리" 전시, 100만 개 이상의 선물을 나눠주는 행사로 2023년 11월 30일부터 2024년 1월 8일까지 진행 어메이징 태국 카운트다운 2024( Amazing Thailand Countdown 2024): 2023년 12월 29일부터 31일까지 진행되는 세계적인 신년 카운트다운 행사

2023년 12월 29일부터 31일까지 진행되는 세계적인 신년 카운트다운 행사 아이콘시암 영원한 번영의 중국 설 20024(ICONSIAM eternal prosperity Chinese New Year 2024): 2024년 2월 7일부터 11일까지 태국-중국 전통을 기념하여 짜오프라야강에서 열리는 축하 행사

ICONSIAM은 태국의 우수성을 알리는 불빛이자 세계적인 관광지로 밝게 빛나며 태국의 우수성을 전 세계에 알림과 동시에 경제 성장과 문화 부흥에 기여하고 있다.

ICONSIAM에 대한 자세한 정보는 다음 사이트에서 확인할 수 있다.

www.iconsiam.com/en

문의처: Ms. Sakao Praditsuwan (Dao), sakao.p@iconsiam.com, +66 092-282-6769. Ms. Nattaporn Puengsin (Ying), Nattaporn.p@iconsiam.com, +66 099-469-2414.