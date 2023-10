아름다운 다롄에서 열정적으로 달리는 3만 명의 마라톤 애호가들

중국 다롄, 2023년 10월 16일 /PRNewswire/ -- 황금 가을철을 맞아 중국 보하이만의 랴오닝성 대련의 경치는 참으로 아름답습니다. 10월 15일 7시 30분, 제33회 다롄 마라톤 대회가 시작되었으며, 25개 국가 및 지역에서 온 약 3만 명의 마라톤 선수들이 아름다운 해안 도시에서 함께 열정적으로 달립니다.

1987년에 시작된 다롄 마라톤은 중국에서 가장 오래된 마라톤 대회 중 하나입니다. 다롄 마라톤의 국제적, 경쟁적, 질량적, 종합적 성격이 수년간 지속적으로 발전하여 중국육상협회의 금메달 종목이자 세계육상연맹의 금메달 종목이 되어 중국 마라톤 종목 중 최고 수준인 '더블 골드 클럽'에 진입하였습니다.

다롄은 중국에서 가장 긴 해안선을 가진 도시이며, 선수들은 경기 내내 독특한 산과 바다의 매력을 느낄 수 있으며, 역사와 현대, 번영과 평온, 웅장함과 정교함이 마라톤의 질주속에서 천천히 펼쳐지게 됩니다.

다롄은 중국 동북지역 대외개방의 선두이자 창구로서 동북아시아의 국제해운센터, 국제물류센터와 지역금융센터 건설에 전념하고 있으며, 하계 다보스포럼의 상주 개최 도시로 중국 국제 디지털 및 소프트웨어 서비스 박람회, 중국 국제 특허 기술 및 제품 박람회 등의 국제회의를 주관하고 있습니다. 다롄은 쾌적한 기후와 아름다운 환경을 가지고 있는 유엔 환경보호 세계 500대 도시 중 하나이자 최초의 '중국 최고의 관광도시'로 중국 10대 '큰 아름다운 도시'를 두 번이나 평가받았습니다. 이 때문에 10월 15일에 비록 중국 20여 개 도시 마라톤 대회가 동시에 열리는 데도 불구하고 다롄은 여전히 특유의 도시적 매력으로 많은 국내외 마라톤 애호가들을 대회에 유치하고 있습니다. 대회 참가자의 60%가 중국의 다른 도시와 해외 국가 및 지역에서 왔습니다.

다롄 마라톤은 국내외 주자들에게 편안한 레이스 경험과 아름다운 풍경뿐만 아니라 북위 39°의 살찐 해산물을 선사합니다. '풀코스'가이 끝나면 참가자들은 해산물 죽, 어단탕, 만두, 생선국수 등 다롄 특색의 해산물 별미를 무료로 맛볼 수 있습니다. 에티오피아에서 온 이번 대회 여자 챔피언인 Beyenu Degefa Begna가 흥분해 하면서 '다롄 도시는 참으로 아름답습니다. 참 멋집니다! 다롄을 사랑합니다!'라고 말했습니다.

참가 선수들에게 더 나은 도시 경험을 제공하기 위해 다롄은 또한 다양한 문화 및 관광 우대 정책을 출시하였으며 이 정책은 10월 말까지 계속될 것입니다. 평일에 다롄에 오면 스키, 서핑 및 래프팅뿐만 아니라 낚시, 캠핑, 온천 및 요트 관광도 가능합니다. 진스탄국가관광리조트, 라오후탄 해양공원, 성야오션월드, 다롄 산림동물원 등이 국내외 관광객들에게 있어서 좋은 여행지입니다.

참가 선수인 뤼밍밍은 캐나다 밴쿠버에서 고향인 다롄으로 돌아왔습니다. '저는 6년 동안 국내외 59개 마라톤 대회에 참가하였고 이번 다롄 마라톤이 60회째라 특별한 의미가 있습니다.', '다롄은 따뜻하고 친절한 도시입니다. 다롄에 오신 것을 환영하며 함께 달려봅시다,'라고 그가 말했습니다.

