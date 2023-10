CGTN: 중국이 친환경 '일대일로' 건설에 기여하는 방법

베이징 2023년 10월 13일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Adil Ahmed(65세)는 파키스탄과 중국이 협력해서 수행해온 다양한 에너지 프로젝트의 수혜자다. 중국이 파키스탄에서 추진 중인 청정에너지 개발 효과를 제대로 체감하고 있기 때문이다.

Ahmed는 "우리 집 지붕에 태양광 패널을 설치했다"면서 "파키스탄에 설치된 패널 중 상당수가 중국에서 생산된 것"이라고 전했다.

중국은 파키스탄에 태양광 패널을 수출하는 것 외에도 여러 친환경 에너지 프로젝트를 통해 파키스탄이 기존에 보유하고 있던 풍부한 태양 에너지와 수자원을 활용할 수 있게 지원해왔다.

파키스탄 카롯 수력발전소(Karot Hydropower Plant) 관계자에 따르면 연간 32억 킬로와트시(kWh)의 청정 전력을 생산하는 카롯 수력발전 프로젝트는 매년 약 140만 톤의 표준 석탄을 절약하고, 350만 톤의 이산화탄소 배출량을 감축할 수 있을 것으로 예상된다.

카롯 수력 발전 프로젝트는 친환경 '일대일로' 건설을 위해 중국이 추진하는 프로젝트 중 하나에 불과하다.

올해는 중국이 제안한 '일대일로 이니셔티브(BRI)'가 시작된 지 10주년이 되는 해이다. 중국은 지난 10년 동안 자체적으로 친환경 전환을 추진해온 것은 물론이고 친환경 BRI 개발에도 상당한 진전을 이뤄냈다.

Huang Runqiu 환경생태부(Ministry of Ecology and Environment) 장관은 지난 5월에 열린 BRI 녹색 개발 원탁회의(Roundtable on BRI Green Development) 및 BRI 국제 녹색 개발 연합 총회(General Assembly of BRI International Green Development Coalition)에 참가해서 한 연설에서 "중국이 지난 10년 동안 연평균 6%의 경제 성장을 달성하는 동안 에너지 소비도 3%씩 늘어났다"고 말했다.

Huang 장관은 "중국의 국내총생산(GDP) 단위당 이산화탄소 배출량이 약 35% 줄었는데, 이는 약 37억 톤의 이산화탄소 배출량을 감축한 것과 같다"면서 "2022년 중국의 재생에너지 설치 용량이 12억 킬로와트(kW)에 도달하면서 사상 처음으로 석탄 화력 발전 용량을 추월했다"고 덧붙였다.

중국은 친환경적이고 지속 가능한 발전을 추구하는 가운데 최근 몇 년 동안 선진 기술을 꾸준히 공유하고, 다른 국가들과 다양한 청정, 저탄소, 고품질 녹색 에너지 협력 프로젝트를 수행해왔다.

'일대일로 이니셔티브: 미래를 공유하는 글로벌 공동체의 핵심 기둥(The Belt and Road Initiative: A Key Pillar of the Global Community of Shared Future.)'이라는 제목의 백서에 따르면 중국은 재생 에너지, 에너지 절약, 환경 보호, 청정 생산에 대해 갖고 있던 전문성과 기존의 기술과 제품 및 경험을 십분 활용해 BRI 협력이 수반된 녹색 개발을 적극적으로 추진하고 있다.

중국은 풍력과 수력 발전을 포함한 풍부한 재생 에너지 자원 덕분에 6만 메가와트(MW)가 넘는 전력을 생산할 것으로 추정되는 에티오피아에서 그곳 고지대 바위 언덕에 Adama 풍력 발전 단지와 254MW 규모의 Genale-Dawa III 수력 발전소 등의 프로젝트 건설을 지원했다.

중국은 현지 재생 에너지 자원을 활용하는 데 그치지 않고 에너지 개발에서 환경 보호의 중요성을 강조하고 있다.

예를 들어, 중국은 나이로비 국립공원(Nairobi National Park)과 차보 국립공원(Tsavo National Park) 같은 야생동물 보호구역을 관통하는 '몸바사-나이로비 표준궤간 철도(Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway)'를 건설하는 과정에서 철도의 설계 및 건설 과정에서 일련의 조치를 취했다.

선로를 따라 총 14개의 대형 야생동물 통로와 79개의 교량을 만든 것이다. 특히 교량형 동물 통로는 높이가 6.5m 이상으로 코끼리와 기린 같은 대형 동물이 쉽게 통과할 수 있도록 설계했다. 아울러 선로 양쪽에 격리 펜스를 설치해 동물과 열차 간의 접촉을 줄였다.

녹색 및 저탄소 에너지 개발 협력은 국가 간 협력에만 국한되지 않는다.

백서에 따르면 중국은 30여 개 국가 및 국제기구와 환경 협력 협정을 체결하고, 31개 국가와 '일대일로 녹색 개발 파트너십 이니셔티브(Initiative for Belt and Road Partnership on Green Development)'를 출범했다. 이와 동시에 40여 개국 150곳이 넘는 파트너와 '일대일로 이니셔티브 국제 녹색 개발 연합(Belt and Road Initiative International Green Development Coalition)'을 결성했다.

백서는 "중국은 BRI 프레임워크 하에서 더욱 긴밀하고 유익한 협력을 추구하고, 개방적이고 포용적이면서 깨끗하고 아름다운 세계를 건설하기 위해 다른 국가들과 협력할 준비가 되어 있다"고 밝혔다.