블랙베리, 서비스나우와 파트너를 맺어 IT 운영을 자동화하다

워털루, 온타리오주, 2023년 10월 13일 /PRNewswire/ -- 블랙베리(BlackBerry Limited) (NYSE: BB, TSX: BB)가 오늘 선도적인 디지털 워크플로 기업인 서비스나우(ServiceNow)와 파트너를 맺어 조직을 위해 장치 관리를 자동화하였다고 발표했습니다. 서비스나우의 플로 디자이너(Flow Designer) 및 블렉베리 UEM(BlackBerry® UEM) 을 통합하는 이 솔루션은 가장 빈번하게 활용하는 장치 관리 작업에 걸쳐 IT 팀의 행정 부담을 줄이는 동시에 가장 높은 수준의 보안을 유지하도록 지원할 것입니다.

서비스나우 스토어 에서 지금 이용할 수 있는 이 새로운 인증 통합은 사용자 활성화, 정책 구성, 장치 명령 등의 작업을 자동화합니다. IT 팀은 당사의 조직에 맞추어진 솔루션을 위해 자동화하려는 UEM 조치를 커스터마이징할 수 있습니다.

"서비스나우와 파트너를 맺어 조직이 이들의 IT 작업을 자동화할 수 있게 하여 기쁩니다."라며 닐람 산두(Neelam Sandhu) 블랙베리 최고 정예 고객 성공 책임자는 전했습니다. "블렉베리 UEM과 서비스나우의 플로 디자이너는 전 세계 및 업계에 걸쳐 신뢰받고 있습니다. 이 새로운 통합은 당사의 고객이 디지털 작업 공간 생산성을 재해석하는 동시에 계속해서 가장 높은 수준의 보안 태세를 누릴 수 있게 할 것입니다."

"서비스나우는 블랙베리 UEM을 서비스나우 스토어에서 받아들이게 되어 기쁩니다."라며 닉 치존(Nick Tzitzon) 서비스나우 최고 전략 및 기업 담당 책임자는 말했습니다. "기술 혁신 및 기업 보안에 대한 블랙베리의 노력은 서비스나우와 일치합니다. 이번 파트너십은 당사의 고객에게 상당한 잠재력을 가집니다."

블랙베리는 기업 무선 통신 관리 업계를 개척했습니다. 오늘날 당사의 이 솔루션은 업계에서 가장 많은 보안 인증을 보유하고 있으며, Gartner® Peer Insights™에서 2023년 고객의 선택으로 선정된 유일한 UEM 제품이다. 블랙베리 UEM에 관한 자세한 정보는 BlackBerry.com/UEM 을 방문하세요.

서비스나우의 플로 디자이너는 기업이 엔드 투 엔드 디지털 워크플로를 제작하여 운용을 자동화하고 효율성과 경험을 개선할 수 있게 합니다. 서비스나우 플로 디자이너에 대한 자세한 내용은 여기 를 클릭하세요.

서비스나우와 블랙베리의 이 새로운 솔루션에 관한 자세한 정보는 블랙베리 블로그 를 방문하고, 업계, 기업 및 블랙베리의 연사가 IoT, IT 및 사이버보안의 미래를 밝히며 최신 블랙베리 혁신을 선보이며 10월 17일에 열리는 블랙베리 서밋(Summit) 에 등록하고, 10월 24일에 서비스나우 웰컴 웨비나 라이브(Live on ServiceNow Welcome Webinar) 에 참석하세요.

블랙베리 소개

블랙베리(NYSE: BB, TSX: BB)는 전 세계 기업과 정부에 지능형 보안 소프트웨어와 서비스를 제공합니다. 블랙베리는 2억 3,500만 대 이상의 차량을 포함하여 5억 개 이상의 엔드포인트를 보호하고 있습니다. 온타리오주 워털루에 본사를 둔 블랙베리는 AI와 머신 러닝을 활용하여 사이버 보안, 안전 및 데이터 개인 정보 보호 솔루션 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공하며, 엔드포인트 보안, 엔드포인트 관리, 암호화 및 임베디드 시스템 분야의 선두 주자입니다. 신뢰할 수 있는 커넥티드 미래를 확보하는 블랙베리의 비전은 분명합니다.

자세한 내용을 알고 싶으시면 BlackBerry.com을 방문하거나 @BlackBerry를 팔로우하세요.

