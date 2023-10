5G 비즈니스 가치 극대화를 위한 산업 기회 포착

두바이, 아랍에미리트 2023년 10월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 화웨이에서 주최하는 연례 글로벌 모바일 브로드밴드 포럼(Global Mobile Broadband Forum ,MBBF)이 어제 두바이에서 개최됐다. 화웨이 순환 회장인 Ken Hu와 GSMA 본부장인 Mats Granryd가 5G 개발 현황 및 미래 예측에 관해 생중계 토론을 진행하는 것으로 행사가 시작됐다.

Hu 회장은 "기술이 빠르게 바뀌고 있고 새로운 요구사항이 매일 진화하고 있다"라며, "따라서 우리의 네트워크도 그에 맞게 발전해야 한다. 현재 업계 전체가 미래에 대비해야 하며 5G 투자 가치를 극대화해야 한다. 이것이 화웨이가 5G 첨단화를 위해 노력하고 있는 이유이다"라고 덧붙였다.



Huawei’s Ken Hu and GSMA’s Mats Granryd discussing 5G at MBBF 2023 in Dubai