하드록과 리오넬 메시, 최초의 아동용 메뉴 출시: 하드록 메시 키즈 메뉴

할리우드, 플로리다주, 2023년 10월 4일 /PRNewswire/ -- 하드록 인터내셔널(Hard Rock International)과 그의 글로벌 브랜드 앰배서더, 리오넬 메시는 최초의 아동용 메시 메뉴 "하드록 메시 키즈 메뉴"를 엄선하면서 다음 단계의 파트너십을 체결한다. 이 메뉴는 행사에 참여하는 모든 하드록 카페와 전 세계에서 선정된 하드록 호텔에서 오늘 출시된다. 하드록 인터내셔널이 세계적으로 유명하고 선풍적인 인기를 끌고 있는 축구 선수와 파트너십을 확장하면서 출시한 "하드록 메시 키즈 메뉴"는 메시 X 버거, 메시 골든 치킨 샌드위치, 기타 아이들이 좋아하는 옵션이 포함하고 모든 식사 시 무료 미니 장난감 골든 축구공, 수집 가치가 있는 포스터, 액티비티 시트, 스티커가 함께 제공하면서 이 국제적인 스포츠 아이콘에게 특별한 경의를 표한다.

Hard Rock International and global brand ambassador, Leo Messi, announce their first-ever Messi menu for kids, “The Hard Rock Messi Kids Menu,” with help from Seminole Tribe of Florida and local South Florida community kids during the launch event at DRV PNK Stadium on October 2. (AJ Shorter / Hard Rock International)