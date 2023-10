Casio, 메타버스에 G-SHOCK 가상 스토어 개장

- VRChat에서 최초로 워치 커스터마이징 경험 제공

도쿄 2023년 10월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Casio Computer는 충격에 강한 G-SHOCK 브랜드 워치를 판매하는 메타버스 기반 가상 스토어를 출시한다고 오늘 발표했다. 새로운 스토어는 2023년 10월 6일 소셜 가상 현실 플랫폼인 VRChat에서 열리며, 이곳을 방문하는 고객들은 워치 커스터마이징 경험 등을 즐길 수 있다.

최근 몇 년 동안 메타버스에서 아바타(가상 인물)를 만들어 가상 공간을 돌아다니면서 서로 커뮤니케이션을 나누는 경험이 젊은 사용자들에게 점차 인기를 얻고 있다.

이에 따라 Casio는 충격에 강한 내구성과 독특한 디자인으로 G-SHOCK 사용자들의 강력한 지지에 힘입어 메타버스에 "월드"라고 하는 G-SHOCK 스토어 가상 공간을 열고 워치로 꾸미는 아바타 문화를 촉진하고 있다. Casio는 세계 최대 규모의 소셜 가상 현실 플랫폼인 VRChat을 운영하고 있는 VRChat과 파트너십 계약을 체결했다. 이로써 VRChat 월드(가상 공간)를 만든 최초의 워치 제조사로 기록되었다.

G-SHOCK 스토어 가상 월드는 사용자가 다양한 구성 요소를 조합하여 자신만의 개성이 넘치는 G-SHOCK 워치를 만들 수 있는 워치 커스터마이징 서비스를 제공할 뿐만 아니라 직접 만든 워치를 사용해 자신의 VRChat 아바타를 꾸미는 것도 가능하다. 그 밖에도 사용자들은 창의력을 발휘할 수 있는 글로벌 온라인 마켓플레이스인 BOOTH에 있는 공식 Casio 온라인 스토어에서 워치 구성 요소를 디지털 상품으로 구매해 VRChat에서 사용하면서 G-SHOCK 스토어를 비롯한 기타 VRChat 월드에서 아바타들이 착용할 수 있는 가상 G-SHOCK 워치를 만들 수 있다. 이러한 가상 워치는 사용자 위치의 시간과 연결되어 사용자가 VRChat에서 시간을 확인할 수도 있다.



Inside the G-SHOCK STORE in the metaverse