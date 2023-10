SIBIONICS, 제59차 유럽당뇨병연구학회 연례 회의 첫 참가

선전, 중국 2023년 10월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제59차 유럽당뇨병연구학회(European Association for the Study of Diabetes, EASD) 연례 회의가 10월 2일부터 6일까지 독일 최대 항구도시이자 제2의 도시 함부르크에서 개최된다. 이 권위 있는 행사에 처음 참가하는 Shenzhen Sibionics Technology Co., Ltd.(이하 SIBIONICS)는 주력 제품인 SIBIONICS GS1 연속 혈당 측정(이하 SIBIONICS GS1 CGM) 시스템을 공개하는 동시에 전 세계인들과 회사가 보유한 풍부한 전문 지식과 최첨단 혈당 모니터링 기술을 공유할 예정이다.



2015년 설립된 SIBIONICS는 이식형 의료 하드웨어 기술과 인공지능(AI) 알고리즘의 통합을 전문으로 하는 하이테크 기업이다. 사용자 중심의 서비스 철학을 바탕으로 만들어진 뛰어난 품질의 SIBIONICS GS1 CGM은 중국 출시 첫해에 20%에 육박하는 놀라운 시장 점유율을 기록하며 SIBIONICS를 국산 CGM을 선도하는 기업으로 만들어줬다. SIBIONICS GS1 CGM은 세계에서 두 번째로 2세대 센서 기술을 채택한 CGM 제품으로, 무보정 및 무스캔 기능과 더불어 14일 연속 실시간 모니터링 기능을 제공한다. 사용 편의성, 정확한 혈당 수치 측정, 환경의 차이에 구애받지 않는 연결성이 돋보이는 제품이다. 이 제품은 유럽연합(EU)의 안전 인증인 CE(Conformité Européenne) 인증 획득을 앞두고 있으며, 전 세계 사용자들에게 보다 과학적인 개인 맞춤형 당뇨병 관리 방식을 제공할 것으로 기대된다.

이 외에도 SIBIONICS는 대사 관리에 필요한 바이오 웨어러블 제품인 SiBio KS1 연속 케톤 측정(Continuous Ketone Monitoring, CKM) 시스템도 선보일 예정이다. SIBIONICS의 CGM 기술로 구동되는 KS1은 세계 최초로 센서와 트랜스미터 기능을 결합한 제품이다. 최대 14일 동안 케톤 수치를 실시간으로 지속적으로 모니터링할 수 있다.

KS1에만 있는 특별한 기능으로는 케톤 수치를 기반으로 실시간 지방 연소율을 계산해 체중 관리를 원하는 사람들에게 최적의 지방 연소 상태를 평가할 수 있게 해주는 기능이다. 이것은 일상생활에서 CKM 적용 방법을 전면 혁신하고, 관리 과정에서 시각화와 지능화를 달성하고, 대사 관리에서 CKM을 더욱 중요하게 만드는 혁신적이고 획기적인 제품이다.

의료 AI 기술과 혁신적인 의료 제품을 결합한 혁신적인 하이테크 기업인 SIBIONICS는 계약 수명 관리(Contract Lifecycle Management, CLM), 다기능 센서 시스템, 캡슐 내시경 시스템, 인슐린 펌프 폐쇄 루프 시스템 등의 데이터 연결성을 갖춘 더욱 혁신적인 의료 제품으로 포트폴리오를 확장하고 있는 중이다. SIBIONICS 제품을 살펴본 경험을 공유해줄 전문가, 의사, 환자 여러분을 진심으로 초대할 수 있기를 바란다.

