‘전설의 래퍼’ 투팍 살해용의자 27년만에 검거

투팍 생전 모습 [AP연합]

[헤럴드경제=박병국 기자]미국 힙합계 전설인 투팍 샤커를 살해한 용의자가 27년 만에 붙잡혔다.

29일(현지시간) CNN 등에 따르면 미국 라스베이거스 경찰은 이날 오전 투팍 살인 용의자로 전 갱단 두목 듀언 키스 '케프 D' 데이비스(60)를 검거했다. 투팍은 1996년 9월 7일 괴한의 총을 맞고 6일뒤 숨졌다. 이 용의자는 자신은 투팍 살해를 지시한 '현장 지휘관'으로서 네 발의 총을 쐈다고 진술했다. 경찰은 "데이비스는 이 범죄를 저지른 조직의 총격 명령자였다"며 "그는 이 범죄를 위한 계획을 조율했다"고 말했다.

주 검찰은 대배심이 데이비스에 대해 투팍 살해 사건과 관련해 흉기를 사용한 살인 혐의로 기소를 결정했다고 밝혔다.

경찰은 "투팍 가족은 27년 동안 정의를 기다려 왔다"며" "수사는 1996년 9월 7일 밤에 시작돼 아직 끝나지 않았다고 했다.

경찰은 투팍의 사망이 캘리포니아주 로스앤젤레스 카운티 컴튼에 있는 두 갱단 사이의 보복에 의한 것이라고 설명했다.

사건 발생 당일 투팍 일행이 라스베이거스 한 호텔에서 열린 복싱 경기를 보러 갔을 때 데이비스도 조카를 비롯해 일행과 함께 그곳에 갔다.

그러나 조카가 호텔 내에서 투팍 일행에게 구타를 당했고 이를 알게 된 데이비스가 총을 확보해 복싱 경기 후 파티 장소로 가는 투팍 차량을 발견하고 쐈다는 것이다.

투팍은 1990년대 미국의 살아있는 힙합 신화로 불렸다.

그의 프로 음악 경력은 5년밖에 되지 않았지만 '캘리포니아 러브(리믹스)', '하우 두 유 원트 잇(How Do U Want It)' 등의 히트곡을 남겼다. 그는 전 세계적으로 7천500만장 이상의 음반 판매량을 기록했다.

그래미상 후보에 여섯 차례 노미네이트됐으며 2017년 로큰롤 명예의 전당에 이름을 올렸다. 지난달엔 할리우드 명예의 거리에 헌액됐다.

그는 1996년 9월 7일 라스베이거스의 한 호텔에서 열린 복싱 경기를 본 뒤에 차를 타고 시내 클럽으로 이동하던 중 괴한이 쏜 총에 맞아 숨졌다.

곧장 투팍 살인 사건의 배후에 그와 함께 미 힙합계의 양대 산맥으로 불린 노터리어스 비아이지가 있다는 소문이 돌았다.

각각 미 서부와 동부 힙합계의 대표 주자였던 투팍과 비아이지는 서로를 겨냥한 곡을 발표하며 날 선 신경전을 벌였다. 일각에서는 이런 두 사람의 갈등이 끔찍한 살인 사건으로 이어졌을 거란 관측이 나왔다.

당시 경찰은 관련자 수십명을 조사했으나 수사는 성과 없이 끝났다.

그러나 지난 7월 경찰이 라스베이거스 외곽의 한 주택을 수색했다고 밝히면서 투팍 살인 사건 수사가 다시 활기를 띠기 시작했다.

'케프 D' 체포로 비아이지의 사망 원인도 드러날지 주목된다.

투팍이 사망한 6개월 뒤인 1997년 3월 9일 비아이지가 로스앤젤레스 한 박물관에서 열린 파티에 참석했다가 돌아가는 길에 도로 한복판에서 괴한이 쏜 총에 맞아 그 자리에서 숨졌다.

살해 방식이 투팍 때와 비슷해 투팍의 죽음에 대한 보복이라는 소문이 돌았지만, 이 사건의 수사도 진척이 없었다.

