Campus With A Conscience, 일주일 동안 유엔 축제 개최

쿠알라룸푸르, 말레이시아 2023년 9월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 유엔의 17가지 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)를 향한 관심과 실천을 이끌어내기 위해 단결된 노력으로 도시를 하나로 묶은 핵심 요소는 혁신, 영감, 헌신, 엔터테인먼트만이 아니었다. 유수의 기업과 비정부 단체, 지역 내 학생들, 특수 사회 단체, 인플루언서, 말레이시아 전역에서 참여한 2만 2000명이 넘는 학생들이 선웨이 시티에 위치한 선웨이 대학교(Sunway University)에 모여 일주일 동안 유엔의 17가지 지속가능발전목표를 지원하기 위한 다양한 행사와 활동을 펼치며 멋진 단결력을 보여줬다. 'Campus With A Conscience - Local Action for Global Goals 2023'은 9월 18일(월)부터 22일(금)까지 진행됐다.

올해 2년째를 맞이하는 Campus With A Conscience는 동일 유형의 축제로는 아시아 최초로 기획된 특별한 축제다. 이번 축제에서는 Blueshark, Uniqlo, The Body Shop 및 Aquaria와 같은 유명 기업의 지속가능성에 관한 특별 강연과 공연, 양방향 워크숍, 전시가 열렸으며, 매일 깃발 행진이 진행되었고 다양한 시연 무대도 펼쳐졌다. 또한 지속 가능한 마켓플레이스와 라이브 음악 공연도 선보였으며, 각 분야의 리더와 체인지메이커, 활동가, 민간 부문이 소통할 수 있는 공간도 마련되었다.

이번 축제는 말레이시아 수방자야 지역의 노인들과 특별한 도움이 필요한 어린이들이 모두 출연한 감동적인 패션쇼로 시작되었고 캠퍼스 관객을 매료시키며 관심을 사로잡았다.

선웨이 대학교 캠퍼스에는 축제를 즐기는 방문객 외에도 주말레이시아 독일 대사인 Peter Blomeyer, 주말레이시아 영국 고등판무관인 Ailsa Terry, 주말레이시아 핀란드 대사인 Sami Leino와 말레이시아·싱가포르·브루나이 유엔 상주 조정관인 Karima El Korri를 비롯해 여러 국제 인사들이 참석하여 자리를 빛냈다.

왕실의 승인을 받은 중요 행사인 Campus With A Conscience 축제는 셀랑고르주의 왕세자(Raja Muda)인 Tengku Amir Shah ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah가 캠퍼스를 방문해 행사의 성공적인 개최를 축하했다.

축제 동안 교직원과 학생들은 불필요한 전기 제품을 환경 친화적인 방법으로 처리할 수 있는 전자 폐기물 수거 행사를 진행했다. 이 이니셔티브가 시작된 이후 지금까지 35000kg이 넘는 전기 제품 폐기물이 수거되었다.

전국 각지의 학교에서 온 젊은 참가자들은 캠퍼스 곳곳에 마련된 상호작용이 가능한 '지구 지키기 트레일(Treasure Our Planet Trail)'를 즐겼다. 이들은 깨달음의 여정에서 단계마다 17가지 SDG에 대한 새로운 사실을 배우면서 다음 세대가 영향력과 행동의 메시지를 지속적으로 전달할 수 있도록 했다.

또한 말레이시아 스페셜 올림픽 국가대표 감독인 Jacque Kok Lee Min이 선수단을 이끌고 깃발 행진에 참여했으며, 무대 시연도 진행했다.

무대에서는 선웨이 대학교의 Maslisa Zainuddin가 진행한 창의적인 업사이클링 시범 같은 시연 행사가 매일 열렸으며, 행사 동안 캠퍼스에서 말레이시아 최초의 지속 가능한 앰뷸런스를 선보이기도 했다.

올해 행사에서는 지역 보육원과 난민 가정의 어린이 280명의 소원을 담아 제작된 '소원의 벽(Wishing Wall)'이 가장 큰 이목을 끌었다. 아이들의 소원을 들어주기 위해 말레이시아 최초의 자선 자판기를 설치해 선웨이 주민들이 기부에 참여할 수 있도록 했으며, 280개의 소원이 모두 이루어지며 행사의 명성에 걸맞은 성과를 거두었다. 자판기는 Advanced Food Technologies(AFT)의 아낌없는 후원을 통해 제공되었다.

일주일간 진행된 이번 행사는 압도적인 성공을 거두었으며, 전 세계 지속가능성 분야에서 말레이시아를 알리는 데 큰 역할을 했다. Sunway Education Group의 최고경영자인 Dato' Elizabeth Lee 교수는 "Local Action for Global Goals는 장기적인 협력 관계를 구축하고, 사람들을 하나로 모으는 데 모든 초점을 맞추고 있다"고 전하며, "이 행사는 지구 보건 중심의 현안에 대한 인식을 제고하고, 지속 가능한 관행과 중요한 글로벌 과제를 해결할 수 있는 솔루션의 필요성에 대한 선웨이 커뮤니티를 육성하는 데 있어 우리 모두의 역할을 강조하는 플랫폼"이라고 말했다.

선웨이 대학교 총장 Sibrandes Poppema 교수는 "이번 행사를 통해 다양한 기업과 지역 사회, 자선 단체가 지속가능성에 대한 인식을 넓히고, 기금을 조성할 수 있는 장을 마련했을 뿐만 아니라 세계적인 기업들이 지속가능성 이니셔티브를 선보일 기회를 제공할 수 있었다"고 덧붙였다.

참가 업체 대표들도 행사 기간 중 흥미진진했던 순간들을 공유했다.

"이번 주 Re.UNIQLO Studio 이니셔티브의 핵심은 Repair and Remake Workshop으로, 이를 통해 더 많은 학생과 지역 주민에게 자신이 가지고 있는 UNIQLO 의류의 수명을 늘리는 것의 중요성을 알리고자 했다." - Uniqlo

"이번 행사의 하이라이트 중 하나는 선웨이 캠퍼스 학생들과 소통하고, 우리의 경험을 공유하며, Lost Food Project를 더 많이 알리는 것이었다." - Lost Food Project

"이번 축제에 참여하게 되어 기쁘게 생각하며, 앞으로도 이와 같은 행사를 통해 지속가능성에 더 많은 기여를 할 수 있기를 바란다." - Stand Pie Me

"이번 행사를 통해 많은 홍보 기회를 얻었으며, 지역 주민에게 우리가 만든 쿠키를 나눌 기회를 준 선웨이 대학교에 감사드린다." - GOLD

Local Action for Global Goals 2023에서는 모든 연령대와 관심 분야를 아우르는 다양한 특별 행사와 영감을 주는 활동이 진행되었으며, 이를 통해 2030년까지 글로벌 목표를 달성하기 위해 전 세계가 협력해야 한다는 점을 강조했다. 또한 이번 행사에는 전 세계의 지도자와 정책 입안자, 의사 결정자, 비즈니스 리더, 파트너, 학자, 과학자, 이해관계자, 활동가, 홍보대사들이 모여 서로 교류하고, 해결책을 검토하고, 앞으로의 경로를 파악하면서 중요한 시점에 글로벌 목표를 달성하기 위해 힘을 모았다.

말레이시아는 이 특별한 선웨이 축제를 통해 글로벌 목표에 지속적으로 기여하고 있음을 자랑스럽게 여기고 있다.

동영상 링크: https://fb.watch/na1jKvGRnA/?mibextid=cr9u03



Photo 2: [left to right] HE Dr Peter Blomeyer, German Ambassador to Malaysia and Steven Penafort, Managing Director of First Ambulance standing in front of Malaysia’s first sustainable ambulance



Photo 3: HE Ailsa Terry UK High Commissioner to Malaysia granting a child’s wish through the Wishing Wall