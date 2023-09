실크로드,바이킹요새,우즈벡 겨울사막..새 세계유산 목록

[헤럴드경제=함영훈 기자] 24일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 막을 내린 제45차 세계유산위원회는 아시아·태평양 지역에서 한국의 가야고분군, 중앙아시아 3국의 실크로드, 중국 푸에르징마이산 고대차숲 경관 등 총 13건(신규등재 12건, 확장등재 1건)을 유네스코 세계유산에 올려놓았다.

실크로드 위에서 부르는 우즈베키스탄 도스톤 서사시

25일 문화재청에 따르면, 1994년 등재된 베트남의 하롱베이-캇 바 군도(Ha Long Bay – Cat Ba Archipelago)가 2000년 2차 확장 등재에서 반려를 받았으나 당사국의 적극적인 보완 이행으로 확장 등재에 성공했고, 인도의 호이살라스의 신성 유적군(Sacred Ensembles of the Hoysalas)은 자문기구 의견에서 보류를 받았으나 이번 위원회에서 등재결정을 받게 되었다.

르완다, 벨기에와 프랑스, 아르헨티나가 이번 위원회에서 처음으로 적용된 ‘기억유산’의 원칙을 적용한 등재국이 되었다. 이는 유산에서 기억의 요소가 향후 세계유산 등재를 위한 유산을 발굴하는데 있어 평화와 화합에 기여할 수 있다는 방향을 제시하였다는 데 의미가 있다.

중앙아시아 실크로드 전통을 담은 춤

앞서 등재 신청서가 제출되었지만 ‘근대 갈등’과 관련이 되어 있다는 이유로 2012년부터 등재가 보류되었던 기억유산들과 관련, 지난해 이를 해결하기 위한 워킹그룹을 유네스코 내에서 운영해왔으며, 올해 1월 제18차 세계유산위원회 특별회의에서 ‘원칙’과 ‘지침’을 채택하고 이를 적용해 10년 만에 등재의 길이 열리게 되었다.

▶자연유산= ▷콩고 Forest Massif of Odzala-Kokoua 오드잘라-코코우아마시프산림 ▷프랑스 Volcanoes and Forests of Mount Pelée and the Pitons of Northern Martinique 펠레산 화산과 산림, 북부 마르티니크의 피톤 ▷에티오피아 Bale Mountains National Park 베일산맥국립공원 ▷이탈리아 Evaporitic Karst and Caves on Northern Apennines 북부 아페닌의 증발성 카르스트와 동굴 ▷캐나다 Anticosti 안티코스티 ▷르완다 Nyungwe National Park 늉웨국립공원 ▷카자흐스탄,투르크메니스탄,우즈베키스탄 Cold Winter Deserts of Turan 투란의 겨울사막 ▷사우디아라비아 ‘Uruq Bani Ma’arid 우르크 바니 마아리드 ▷타지키스탄 Tugay forests of the Tigrovaya Balka Nature Reserve 티그로바야발카자연보전지역의투가이산림

700년 역사를 가진 체코 자테츠의 홉 생산지의 농부

전 세계 명품맥주에만 들어가는 체코 자테츠 홉

▶문화유산= ▷팔레스타인 Ancient Jericho/Tell es-Sultan 고대제리코/텔에스-술탄 ▷타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 Silk Roads: Zarafshan-Karakum Corridor 실크로드:자라프샨-카라쿰 회랑 도로망 ▷에티오피아 The Gedeo Cultural landscape 게데오 문화경관 ▷캄보디아 Koh Ker: Archaeological Site of Ancient Lingapura or Chok Gargyar 코케:고대 링카푸라 또는 촉 가르그야르의 고고학유적 ▷몽골 Deer Stone Monuments and Related Sites of Bronze Age 청동기 시대 사슴돌(녹석) 기념물과 관련 유적 ▷대한민국 Gaya Tumuli 가야고분군 ▷중국 Cultural Landscape of Old Tea Forests of the Jingmai Mountain in Pu’er 푸얼 징마이산 고대 차나무 숲 문화경관 ▷인도 Santiniketan 산티니케탄 ▷이란 The Persian Caravanserai 페르시아 카라반서라이 ▷캐나다 Tr’ondëk-Klondike 트론데크-클론다이크글 ▷덴마크 Viking-Age Ring Fortresses 바이킹시대 원형 요새 ▷독일 Jewish-Medieval Heritage of Erfurt 에르푸르트의 유대-중세유산 ▷라트비아 Kuldīga / Goldingen in Courland 쿨디가 / 코울랜드의 골딩겐 ▷리투아니아 Modernist Kaunas: Architecture of Optimism, 1919-1939 모더니스트 카우나스: 옵티미즘 건축, 1919-1939 ▷튀르키예 Gordion 골디언 ▷체코 Žatec and the Landscape of Saaz Hops 자텍과 사츠 홉 경관 ▷스페인 Talayotic Menorca - A cyclopean island odyssey 탈라이오틱 메노르카-싸이클로피안섬 오데세이 ▷아제르바이잔 Cultural Landscape of Khinalig People and “Köç Yolu” Transhumance Route 카히날리그 사람들과 인류 이동경로 “Köç Yolu”의 문화 경관 ▷과테말라 National Archaeological Park Tak’alik Ab’aj 타칼릭 아비즈 국립고고학공원 ▷튀니지 Djerba: cultural landscape, testimony to a settlement pattern in an island territory 제르바: 문화경관, 섬지역의 취락유형의 증거 ▷인도 Sacred Ensembles of the Hoysalas 호이살라스의 신성 유적군 ▷인도네시아 The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks 족자카르타의 우주론적 축과 역사적 랜드마크 ▷러시아 Astronomical Observatories of Kazan Federal University 카잔 연방대학교의 천문관측소 ▷프랑스 The Maison Carrée of Nîmes 님 광장의 대저택 ▷태국 The Ancient Town of Si Thep 시텝의 고대도시 ▷네덜란드 Koninklijk Eise Eisinga Planetarium (Royal Eise Eisinga Planetarium) 왕립 아이제 아이징거 천문관 ▷튀르키예 Medieval Mosques of Anatolia with Wooden Posts and Upper Structure 목제기둥과 상부구조를 가진 아나톨리아의 중세 모스크 ▷미국 Hopewell Ceremonial Earthworks 호프웰 세레머니얼 어스워크 ▷수리남 Jodensavanne Archaeological Site: Jodensavanne Settlement and Cassipora Creek Cemetery 요덴사반 고고학유적: 요덴사반 정착지 및 캐시포라크릭 공동묘지 ▷그리스 Zagori Cultural Landscape 자고리 문화경관 ▷아르헨티나 ESMA Museum and Site of Memory – Former Clandestine Center of Detention, Torture and Extermination EMSA박물관과 기억유산-(구) 비밀구금, 고문 및 말살센터 ▷르완다 Memorial sites of the Genocide: Nyamata, Murambi, Gisozi and Bisesero 제노사이드 기억유산: 니아마타, 무라비, 지소지, 비세세로 ▷벨기에,프랑스Funerary and memory sites of the First World War (Western Front) 제1차 세계대전 추모 및 기억유산(서부전선)

세계유산의 범위를 넓혀, ‘확장등재’된 베트남 하롱베이

▶확장등재= 〈자연유산〉 ▷마다가스카르 Andrefana Dry Forests [extension and renomination to“Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve”] 안드레파나 건조림 (1990년 등재된 "베마라하 칭기 자연보존지역" 확장등재) ▷베트남 Ha Long Bay - Cat Ba Archipelago [extension and renomination of “HaLongBay”] 하롱베이-캇바군도(1994년등재, 2000년 확장된 "하롱베이" 2차 확장등재) ▷아제르바이잔, 이란 Hyrcanian Forests [extension and renomination of Hyrcanian Forests, Iran (Islamic Republic of)] 히르카니아숲 〈문화유산〉 ▷베냉 Koutammakou, the Land of the Batammariba [extension to“Koutammakou,theLandoftheBatammariba”,Togo] 코타마코, 바타마리바의 땅 ▷포르투갈 Historic Centre of Guimarães and Couros Zone [extension of “Historic Centre of Guimarães”] 기마랑이스와 코우로스 구역의 역사 지구 (2001년 등재된 "기마랑이스 역사지구" 확장등재)

