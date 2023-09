Xinhua Silk Road: 중국 서비스 무역 박람, 국제 비즈니스 기회 제공

베이징 2023년 9월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 9월 2일부터 6일까지 2023 China International Fair for Trade[https://en.imsilkroad.com/trade/index.html] in Services(CIFTIS)가 "개방이 발전을 이끌고, 협력이 미래를 선사한다(Opening-up leads development, cooperation delivers the future)"라는 주제로 베이징에서 개최되었다.



Visitors walk past the booth of Ajlan & Bros. Holding during the 2023 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) at China National Convention Center in Beijing, capital of China, Sept. 4, 2023.