BTS 정국, 美 센트럴파크서 신곡 ‘3D’ 계획 ‘깜짝 발표’

‘글로벌 시티즌 페스티벌’ 헤드라이너 무대



방탄소년단(BTS) 정국[뉴시스]

[헤럴드경제=신소연 기자]“세계 시민(Global Citizen)으로서 오늘 밤 무대에 제 모든 것을 쏟아내겠습니다!” (방탄소년단 정국)

정국 미국 뉴욕 센트럴파크의 토요일 밤을 K-팝의 거대한 물결로 물들였다. 궂은 날씨에도 우의를 갖춰 입은 관객들은 쌀쌀한 날씨도 잊은 채 무대를 향해 열정적인 환호와 탄성을 아끼지 않았다.

23일(현지시간) 오후 센트럴파크에서 BTS 정국이 대규모 야외 음악 축제인 ‘글로벌 시티즌 페스티벌’에 헤드라이너(간판출연자)로 나섰다.

글로벌 시티즌 페스티벌은 국제 시민운동단체 글로벌 시티즌이 여는 대규모 자선 공연으로 극빈, 기아, 기후 변화 등 전 지구적 문제에 대한 인식을 고취하고자 지난 2012년부터 매년 열리고 있다.

BTS는 지난 2021년 이 행사에 출연해 우리나라의 국보 숭례문을 배경으로 '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance)와 '버터'(Butter) 무대를 꾸민 바 있다.

이날 행사에서 정국은 록밴드 레드 핫 칠리 페퍼스와 팝스타 로린 힐과 함께 헤드라이너로 이름을 올렸다. K-팝 솔로 가수가 이 행사에 출연한 것은 그가 처음이다.

유튜브로 중계된 이날 행사에서는 정국의 차례가 되자 그 어느 무대보다 큰 환호가 터져 나왔다. BTS를 상징하는 보라색 우의를 갖춰 입은 '아미'(BTS 팬덤)들은 믿기지 않는다는 듯 입을 막고 그의 등장을 반겼다.

정국은 편안한 셔츠 차림으로 등장해 솔로곡 '유포리아'(Euphoria)와 '스틸 위드 유'(Still With You)로 무대를 시작했다. 라이브 밴드의 반주에 맞춰 흘러나오는 그의 부드러운 음색과 감성적인 멜로디는 가을에 잘 어울렸다.

정국은 환호하는 관객을 향해 "모든 사람이 모든 곳에서 식량과 교육 같은 기본 권리에 접근할 수 있도록 우리의 영향력을 계속 만들어 나가자"고 말했다.

이어 정국의 공식 솔로 데뷔곡이자 글로벌 히트곡 '세븐'(Seven)이 나왔고, 공연장은 ‘꺅'하는 비명이 넘쳤다. 특히 도입부인 '웨잇 오브 더 월드 온 유어 숄더스'(Weight of the world on your shoulders)부터 떼창이 나왔다. 이와 함께 세븐을 함께 불렀던 래퍼 라토가 등장해 더 뜨거운 무대가 연출됐다. 라토가 정국과 무대를 함께 한 것은 이번이 처음이다.

이어 BTS의 영어 히트곡인 '퍼미션 투 댄스'(Permission To Dance), '다이너마이트'(Dynamite), '버터'(Butter) 등이 메들리로 나왔다. 이날 정국의 몸짓과 표정에는 여유가 넘쳤고, 관객들은 그의 노래를 모두 익숙하게 따라 부르며 박수와 환호를 했다.

이날 공연의 하이라이트는 무대 말미었다. 정국은 이날 새디지털 싱글 '3D' 발매 계획을 깜짝 공개했다. 오는 29일 공개되는 '3D'는 닿을 수 없는 상대방에 대한 마음을 1, 2, 3차원의 시선이라는 소재로 풀어낸 알앤비(R&B) 팝 장르의 곡이다. '세븐' 이후 한층 성숙해진 솔로 가수 정국의 모습을 접할 수 있다고 소속사인 하이브가 전했다.

'3D'에는 릴 나스 엑스와 함께 '인더스트리 베이비'(Industry Baby)로 빌보드 '핫 100' 1위에 오른 래퍼 잭 할로우가 피처링으로 참여했다.

정국의 신곡 발표는 지난 7월 '세븐' 이후 약 2개월 만이다. 그는 '세븐'으로 빌보드 '핫 100' 1위에 오르는 등 글로벌 솔로 팝스타로 부상했다. 이날 팬 커뮤니티 위버스에서도 '3D' 발매를 홍보하는 영상과 사진이 공개되기도 했다.

한편 이번 행사에서는 최근 큰 인기를 누리는 그룹 스트레이 키즈의 방찬·찬빈·한으로 이뤄진 프로듀싱 유닛(소그룹) 쓰리라차도 무대에 올랐다. 이들은 무대를 종횡무진으로 누비며 '헤이데이'(HEYDAY), '톱라인'(TOPLINE) 등을 불렀다. 다만 스트레이 키즈의 다른 멤버인 리노와 현민, 승민이는 지난 20일 교통사고를 당해 참석하지 못했다.

