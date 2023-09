EZVIZ, 제19회 항저우 아시안게임 공식 후원

-- 스마트 홈 가전의 공식 IoT 서비스 업체로서 서로 연결되어 조화를 이루는 미래 촉진

항저우, 중국 2023년 9월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 전 세계 주요 스마트 홈 기술 기업 EZVIZ가 제19회 항저우 아시안게임과 제4회 아시아 패럴림픽의 공식 후원사로서 '스마트 게임' 및 '스마트 시티' 시대를 여는 데 기여할 전망이다. 보안 카메라, 화상 인터폰 및 도어 록 등 다양한 스마트 홈 가전을 선보일 브랜드로 지정됨에 따라 EZVIZ는 디지털 시대에 한층 더 강력하고 스마트하며 나은 미래를 위한 아시안게임의 비전과 항저우시가 중시하는 가치인 혁신과 활력을 구현하게 되었다.



EZVIZ takes great pride in being the official IoT service provider for smart home appliances at the 19th Asian Games, contributing to one of the world's most significant sporting events.