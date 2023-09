리버풀 FC와 UPS, 글로벌 물류 파트너십 체결

런던 2023년 9월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 리버풀 FC와 UPS는 다년간의 글로벌 파트너십 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이로 인해 UPS는 리버풀 FC의 첫 공식 글로벌 물류 및 배송 파트너가 되었습니다.

이 두 브랜드는 리버풀 FC의 소매 및 온라인 사업을 전 세계적으로 확장하기 위해 손을 잡았습니다. 리버풀 FC는 UPS의 물류 전문성을 활용하여 다양한 팬상품을 전 세계 팬들에게 보다 빠르고 효율적으로 배송할 예정입니다.

리버풀 FC와 UPS는 또한 전 세계 팬들과 UPS의 고객 및 직원들에게 특별한 기회와 경험을 제공하기 위해 협력할 계획입니다.

리버풀 FC의 커머셜 디렉터 Ben Latty는 "UPS와의 이 파트너십을 매우 자랑스럽게 생각하며, UPS의 전문성이 리버풀 FC의 성장하는 소매 사업에 큰 도움이 될 것으로 확신합니다. 전 세계 팬들에게 더 나은 경험을 제공하기를 기대하고 있습니다"라고 말했습니다.

매주 전 세계 수백만명의 팬들이 리버풀 FC를 응원하는 가운데, 이번 파트너십은 UPS에게도 글로벌 고객과 새롭게 소통할 기회를 제공합니다.

UPS의 최고 마케팅 및 고객경험 책임자 Kevin Warren은 "리버풀 FC의 공식 글로벌 물류 파트너가 된 것을 영광으로 생각합니다. 우리의 글로벌 물류 네트워크는 리버풀 FC의 소매 사업 확장에 있어 탁월한 속도와 신뢰성을 제공할 것입니다. 리버풀 FC의 팬들에게 팀의 정신과 자부심을 전 세계 어디로든 전달하기 위해 최선을 다하겠습니다"라고 덧붙였습니다.

UPS에 관하여

UPS(NYSE: UPS)는 지난 2022년 매출 1,003억 달러를 기록, 세계 최대의 특송 및 공급망 서비스 업체로 약 220여 개국에서 물류 서비스를 제공하고 있다. UPS는 '중요한 것을 배송해 더 나은 세상을 만든다(Moving our world forward by delivering what matters)' 는 기업 목표 하에, "고객 우선. 직원 선도. 혁신 중심"을 중요 가치로 내세우고 있으며, 국제 무역을 촉진하고, 비즈니스를 효율적으로 운영하기 위해 다양한 최신 테크놀로지를 겸비한 글로벌 교역 전문 기업이다. 자세한 내용은 www.ups.com, about.ups.com, www.investors.ups.com 에서 확인할 수 있다.