NOVOSENSE, 용량성 절연 기술로 전력 문제 손쉽게 대응

상하이, 중국 2023년 9월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Markets and Markets의 Digital Isolator Market With COVID-19 Impact Analysis Global Forecast to 2026에서는 NOVOSENSE의 디지털 절연기 시장 점유율이 3년 연속 상승했다고 발표했다. NOVOSENSE의 절연칩은 용량성 연결 기술을 기반으로 하며, 특허 기술인 Adaptive OOK(R) 코딩 기술을 활용해 EMI 방사와 비트 오류율이 낮다. 이를 통해 절연기의 공통 모드 과도 내성(CMTI)을 실질적으로 향상시킬 수 있다.

모든 전자제품에는 전원 공급부가 포함되는데, 일반적인 전원 공급부에는 전압 조정식 전원 공급, 전환력 공급, 인버터 전원 공급, 가변주파수 전원 공급, 무정전 전원 공급이 있다. 대다수의 전원 공급 장치는 장비 및 개인의 안전을 확보하기 위해 절연 장치가 필요하다. 이때 활용되는 절연 기술이 다양한 만큼 절연 효과도 각기 다르다. 따라서 절연 제품 선택 시 장단점을 잘 파악해 최고의 성능을 갖춘 시스템을 골라야 한다.

NOVOSENSE는 디지털 절연기, 절연 드라이버, 절연 전압 및 전류 증폭기, 절연 CAN 트랜시버 등 다양한 제품군을 갖추고 있으며, 드라이버는 MOS, IGBT, SiC 등 모든 종류에 해당하는 절연 제품을 생산한다. 샘플링의 경우, 아날로그 출력 절연 연산 증폭기와 디지털 출력 절연 ADC를 모두 갖춰 다양한 애플리케이션 시나리오상에서 샘플링 속도 및 정확성 요구사항을 충족한다. 한편 인터페이스도 절연 I2C 인터페이스, RS485, CAN 인터페이스 제품 등을 폭넓게 제공해 고객의 전원 공급 설계에 완벽한 솔루션을 제공할 수 있다.