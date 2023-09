Cerecin, 파이프라인 추가로 신경 대사 분야에서 입지 강화

-- Cerecin, 케톤체 대사 관련 개발 및 양전자방출단층촬영(PET)을 이용한 연구를 위한 시험용 방사성 표지 추적자 18FBHB (CER-022) 인라이센싱(in-licensing) 완료

-- 편두통 및 영아 연축에서의 CER-0001의 효능에 대한 예비 연구 데이터에 이어 케톤 생성 플랫폼 확장

-- CER-022, 신경계 질환 및 기타 치료 분야에 잠재적 응용이 가능한 신규 진단 물질

콜로라도 덴버, 싱가포르 2023년 9월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 혁신적인 신경계 질환 신약 개발을 선도해 나가는 임상 단계 생명공학 기업 Cerecin Inc.는 19일 캐나다 앨버타 대학교로부터 CER-022의 사용 실시권을 부여 받았다고 발표했다.

Cerecin은 이를 통해 파이프라인 확장은 물론, 대사 표적과 생물 에너지학을 다루는 신경 대사 분야 선두주자로서 입지를 더욱 강화하게 되었다. CER-022는 케톤체 대사 연구에 광범위하게 활용할 수 있으며, Cerecin이 진행하고 있는 편두통과 알츠하이머병, 영아 연축 뇌전증에서의 케톤증에 대한 연구를 보완할 수 있을 것이다.

CER-022는양전자방출단층촬영술(PET)을 통한 케톤체 대사 연구에서 시험용으로 사용되는 [18F] 불소화 베타하이드록시부티레이트([18F]FBHB)이며, PET는 방사성 표지 동위원소를 사용해 세포의 대사 활동을 측정하는 영상 기술이다. CER-022는 앨버타 대학교 종양학 교수인 Frank Wuest 박사와 그의 동료들이 개발했다. 이번 달, 미국특허청(USPTO)은 'Fluorinated beta-hydroxybutyric acids for PET imaging, licensed to Cerecin by the University of Alberta'라는 제목의 미국 특허 출원 신청서 No. 16/992,940에 대한 특허허여통지(Notice of Allowance)를 발행했다.

18F 방사성표지 2-데옥시글루코스(18FDG)는 뇌, 심장, 암 진단 관련 수많은 분야에서 응용되어 사용되고 있다. 18FDG PET는 조직 대사를 더 잘 이해하고 질병, 특히 암과 심장 기능의 문제를 조기 발견하고 치료할 수 있게 하는 혁신적인 진단법이다. 이와 마찬가지로 CER-022는 광범위하게 응용할 수 있는 중요한 진단 도구가 될 것이며, Cerecin이 약물로 개발중인 선도화합물 CER-0001(트리카프릴린)에 대한 향후 연구에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

Cerecin의 최고 과학 책임자인 Samuel Henderson 박사는 이번 인라이선싱에 대해 "앨버타 대학교로부터 해당 기술을 들여오게 되어 매우 기쁘다. 방사성 표지된 글루코스가 많은 질병 연구에 중요한 가치를 지닌 도구라는 것은 이미 입증되었으며, 케톤체 대사에 대한 관심이 증가함에 따라 케톤증 연구를 위한 도구 역시 이와 유사하게 널리 사용될 수 있을 것이다. 또한 CER-022를 사용한 연구는 다양한 분야에서 응용되어 케톤증의 역할에 대한 지식을 늘릴 수 있다."고 언급했다.

앨버타 대학교 교수이자 개발자인 Frank Wuest 박사는 다음과 같이 설명했다. "Cerecin과의 파트너십을 통해 분자 영상 기술 연구를 발전시키는 것은 물론, CER-022가 PET를 이용한 케톤체 대사 연구에 유용한 도구가 될 것인지 평가할 예정이다. CER-022를 사용한 PET 영상 연구는 알츠하이머병과 뇌전증, 당뇨 등 변환된 에너지 기질 활용을 보이는 장애 및 암에도 적용할 수도 있을 것이다."

Cerecin 소개

미래 예측 진술

