Canton Biologics, '시리즈 C 라운드'서 3억 위안 넘는 투자금 유치

-- SDIC Venture Capital이 주요 투자자로 참가

광저우, 중국 2023년 9월 19일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Canton Biologics Co., Ltd.는 9월 13일 최근 실시된 '시리즈 C' 펀딩 라운드에서 3억 위안이 넘는 투자금을 유치했다고 밝혔다. 이번 펀딩 라운드는 SDIC Venture Capital 주도로 이루어졌고, Guangdong Technology Financial Group, Taipu Life Science Investment, Chnin Financial이 투자에 합류했다. Canton Biologics는 이번 라운드에서 유치한 투자금을 새로운 생명공학 분야 연구개발(R&D) 발전, 제품 상용화 능력 확대, 글로벌 전략적 입지 강화 등의 목적에 사용할 예정이다.

2016년 중국 광저우에 설립된 Canton Biologics는 대분자 바이오의약품 CDMO(위탁개발생산)을 전문으로 하며, 바이오의약품 CMC(제조품질관리) 개발부터 상업적 생산 및 글로벌 임상 공급에 이르는 종합적(end-to-end) 서비스를 제공한다. 또 고수율 세포주(cell line) 개발, 복잡한 단백질 발현 능력, 강력한 국제 제조 역량 면에서 탁월한 성과를 달성했다. 특히 lgM 분자 발현 플랫폼, 발현 숙주 세포, 고밀도 세포 배양, 새로운 제형과 분석 방법론에서 상당한 진전을 이뤄냈다는 평가를 받는다. Canton Biologics는 불과 7개월 만에 DNA 합성에서 CMC 생산으로 전환함으로써 고객 치료제의 신속한 임상시험 진행을 촉진하는 이정표를 달성하는 등 운영 효율성도 입증해 보였다.

Canton Biologics의 설립자 겸 최고경영자(CEO)인 Xiao Shen 박사는 "Canton Biologics의 전문적 기술력과 성장 잠재력을 인정해준 이번 라운드 투자자들에게 깊은 감사를 드린다"면서 "Canton Biologics는 설립 초기부터 '신뢰성, 효율성, 혁신'이라는 가치에 기반을 두고 생명공학 기술을 바탕으로 더 나은 미래를 열어간다는 비전을 추구해 왔다"고 말했다. 그는 이어 "이번에 유치한 투자금으로 생명공학 R&D 분야를 더욱 발전시키고, 회사의 글로벌 입지를 강화하고, 지속적으로 파트너를 지원하고, 궁극적으로는 더 많은 환자를 도울 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

주요 투자자인 SDIC Venture Capital은 Canton Biologics가 독점 세포주 개발, 전임상(pre-clinical) 의약품 제형, 대규모 상업 제조, 통합적 임상 공급망 관리 등의 분야에서 광범위한 전문성과 탄탄한 기술 기반을 갖춘 대분자 의약품 CDMO 분야 주력 기업이라는 점에서 Canton Biologics의 성장과 글로벌 확장에 대해 낙관하고 있다.

공동 투자자인 Guangdong Technology Financial Group은 Canton Biologics의 빠른 성장세가 광둥성 내 R&D 아웃소싱 환경을 개선하는 데 전략적 역할을 할 것으로 기대한다고 말했다.

또 다른 공동 투자자인 Taipu Life Science Investment 역시 Canton Biologics가 글로벌한 시각, 고객 중심 서비스에 대한 헌신, 역동적인 경영진, 혁신적인 기술팀, 생명공학 산업화에 대한 강력한 역량을 갖추고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다.

출처: Canton Biologics Co., Ltd.