Yellow.ai, 엔터프라이즈급 대화형 AI 플랫폼 부문 우수 기업으로 첫 선정

Gartner(R) Peer Insights(TM) 'Voice of the Customer' 보고서에서 5점 만점에 4.5점 획득

고객 중 90%가 Yellow.ai의 솔루션을 추천할 의향이 있다고 답하여 Strong Performer로 선정

샌머테이오, 캘리포니아주, 2023년 9월 14일 /PRNewswire/ -- 대화형 인공지능(AI) 분야의 글로벌 선도 기업인 Yellow.ai[https://yellow.ai/ ]는 오늘 2023년 Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer' 보고서의 엔터프라이즈 대화형 AI 플랫폼 부문[https://yellow.ai/blog/yellow-ai-named-a-strong-performer-in-2023-gartner-peer-insights-voc-report/ ]에서 처음으로 '우수 기업(Strong Performer)'으로 선정됐다고 발표했다. Yellow.ai는 최근에 2023년 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) 엔터프라이즈 대화형 AI 플랫폼 부문[https://yellow.ai/gartner-magic-quadrant-enterprise-conversational-ai-platform/ ]에서 '챌린저Challenger)'로 선정되기도 했다.

Voice of the Customer는 Gartner Peer Insights의 리뷰를 종합하여 IT 의사 결정자를 위한 통찰력을 제공하는 보고서이다. 이 보고서에 따르면 Yellow.ai 고객의 90%가 Yellow.ai의 솔루션을 추천할 의향이 있다고 답한 것으로 나타났다. Yellow.ai는 제품 기능(37개 리뷰 기준 4.6/5점), 판매 경험(38개 리뷰 기준 4.6/5점), 배포 경험(38개 리뷰 기준 4.5/5점), 지원 경험(38개 리뷰 기준 4.5/5점)에서 종합 평점 4.5점을 받았다. 이러한 평가 점수는 2023년 6월 현재 Gartner Peer Insights에 제출된 리뷰에 기반한 것이다.

Yellow.ai의 CEO이자 공동 설립자인 Raghu Ravinutala는 "Strong Performer로 선정된 것은 Yellow.ai 문화 코드의 핵심인 한결같은 고객 중심 접근 방식을 입증하는 결과라고 생각한다"고 하며, "우리는 고객이 전 세계의 진화하는 생성형 AI 환경에서 자사의 고객과 직원 경험을 향상시키는 복잡한 문제를 헤쳐 나가면서 필요로 하는 요구 사항을 이해하고 선제적으로 대응하는 것을 최우선으로 여긴다" 라고 말했다. 또한 그는 "Yellow.ai의 강력한 생성형 AI 로드맵은 언어, 채널, 지역과 관계없이 자율적이고 사람 같은(human-like) 인공지능 경험을 제공하여 기업이 고객 및 직원과 기억에 남을 만한 관계를 구축할 수 있도록 지원한다는 우리의 사명을 재확인해 준다"고 덧붙였다.

하드웨어 업계의 한 운영 담당 전무이사는 Gartner Peer Insights[https://www.gartner.com/reviews/market/enterprise-conversational-ai-platforms/vendor/yellow-ai/product/yellow-ai/review/view/4821984 ]를 통해 "Yellow.ai의 가장 큰 장점은 고객을 더 쉽게 이해하고, 대화를 기록하며, 필요할 때 고객에게 전체적인 지도를 제공한다는 점"이라고 하며, "시스템에 내장된 AI 기술은 정말 강력하고, 친구처럼 행동하며, 유용한 제안을 제공하고, 더 나은 의사 결정을 도와주며, 고객과의 토론은 의심할 여지없이 고객 경험을 향상시키고 사업 성장에 도움이 된다"고 말했다.

Yellow.ai는 아시아 태평양, 유럽, 중동, 아프리카 등지로 사업을 확장하면서 연간 반복 수익(ARR)이 80% 증가했으며, 특히 북미 지역에서는 전년 대비 약 6배 높은 ARR를 기록하며 괄목할 만한 성장을 보여줬다. 이러한 성장과 더불어 YellowG[https://yellow.ai/experience-yellow-g-powered-by-generative-ai/ ]와 같은 획기적인 솔루션의 도입을 통해 Yellow.ai의 역량과 글로벌 대화형 AI 시장에 미치는 영향력을 지속적으로 입증하고 있다.

자세한 내용은 https://yellow.ai/blog/yellow-ai-named-a-strong-performer-in-2023-gartner-peer-insights-voc-report/ 에서 확인할 수 있다.

Gartner 면책 고지

GARTNER는 Gartner의 등록 상표 및 서비스 마크이며, Magic Quadrant과 Peer Insights는 미국 및 그 밖의 국가에서 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 상표와 서비스 마크로 허가를 받아 본 문서에 사용되었다. 이에 대한 모든 권한은 Gartner에 있으며 무단으로 도용할 수 없다.

Gartner Peer Insights 콘텐츠는 플랫폼에 나열된 공급업체와의 경험을 바탕으로 한 개별 최종 사용자의 의견으로 구성되며, 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 되며, Gartner 또는 그 계열사의 견해를 대변하지 않습니다. Gartner는 이 콘텐츠에 묘사된 공급업체, 제품 또는 서비스를 보증하지 않으며, 이 콘텐츠와 관련하여 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하여 그 정확성 또는 완전성에 대해 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 하지 않습니다.

Gartner는 연구 보고서에 언급된 공급업체나 제품 또는 서비스를 일체 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 보고서에서 최고 평가 등급을 받거나 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권장하지 않는다. Gartner 연구 보고서는 Gartner 연구 기관에서 나온 의견을 취합한 것이므로 '사실에 대한 진술'로 이해해서는 안 된다. Gartner는 본 연구와 관련하여 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 비롯하여 명시적 또는 묵시적으로 일체의 보증을 하지 않는다.

Yellow.ai 소개

미국 샌머테이오에 본사를 둔 Yellow.ai는 대화형 AI 분야의 글로벌 선도 기업으로, 고객과 직원에게 자율적이고 사람 같은 AI 경험을 제공하여 기업의 성장을 가속화하고 있다. Yellow.ai는 모든 의미 있는 브랜드 참여의 핵심은 기억에 남을 만한 대화라고 믿는다. Sony, Domino's, Hyundai, Sephora, Waste Connections, Ferrellgas, Randstad, Tiket.com, Volkswagen, ITC Ltd, Lulu Group International, Arabic Radio Network 등 1100개 이상의 기업이 생성형 AI를 기반으로 하는 Yellow.ai의 노코드(No-code) Dynamic Automation Platform(DAP)을 신뢰하고 있다.

DAP의 독자적인 다중 LLM AI 엔진 DynamicNLP™는 135개 이상 언어로 35개 이상의 채널에서 분기마다 20억 건 이상의 대화를 처리할 수 있다. Yellow.ai는 기업이 고객 만족도와 직원 참여도를 높일 수 있도록 지원하는 Dynamic AI 에이전트를 통해 대화 경험을 제공하기 위해 열정을 쏟고 있으며, 6개국에 있는 지사를 통해 우량 투자자로부터 1억 2백만 달러 이상의 투자를 유치했다.

