라이온델바젤, U.S. 뉴스 & 월드 리포트의 2023~2024년 일하기 가장 좋은 기업 목록에 지명되다

휴스턴 및 런던, 2023년 9월 8일 /PRNewswire/ -- 라이온델바젤(LyondellBasell)이 오늘 U.S. 뉴스 & 월드 리포트(U.S. News & World Report) 2023~2024년 순위에서 일하기 가장 좋은 기업(Best Companies to Work For) 중 하나로 지명되었다고 발표했습니다. 라이온델바젤은 200개의 기업과 비교되었으며 구직자가 이들의 수요와 일치하는 직장을 찾는 데 있어 중요한 기대 사항을 얼마나 잘 만족했는지에 기반하여 평가되었습니다.

"저희는 자율권을 가진 직원이 크게 기여하여 저희를 차별화한다고 생각하며, U.S. 뉴스 & 월드 리포트에서 받은 이 인정은 모두가 발전하는 문화를 만들어 내는 데 있어 저희가 해낸 진전을 반영합니다." "이는 당사의 사람들에게 투자하는 것이 옳은 행위라는 것뿐만 아니라 저희가 전략적으로 발전할 수 있다는 것을 재차 확인시켜 주며, 일하기 가장 좋은 기업 중 하나로 지명되어 영광으로 생각합니다. 저희는 직원의 성장과 웰빙을 계속해서 우선시하는 동시에 혁신적이고 협력적이며 훌륭한 업무 현장을 유지하고 있습니다."라며 사람과 문화의 라이온델바젤 경영 부사장인 트리샤 콘리(Trisha Conley)는 말했습니다.

이번 첫 목록에서는 급여 및 복지의 질, 업무와 삶의 균형 및 유연성, 직무 및 기업의 안정성, 물리적, 정신적 안정감, 소속감 및 존중감, 그리고 커리어 기회 및 전문적인 개발을 포함하는 측정을 통해 기업이 얼마나 노동자의 기대를 잘 만족하는지에 기반하여 평가했습니다.

"일할 기업을 선택하는 것은 큰 결정이며 구직자가 의사 결정 과정에서 고려할 수많은 요인을 가지고 있습니다." "2023~2024년 목록은 긍정적인 업무 환경과 일상적인 직원 경험에 기여하는 다양한 지표에서 가장 높은 점수를 획득한 기업을 포함합니다."라며 소비자 조언 담당 U.S. 뉴스 선임 편집자인 안토니오 바베라(Antonio Barbera)는 전했습니다.

U.S. 뉴스는 U.S. 뉴스의 일하기 가장 좋은 기업을 평가할 때 2022년 6월자로 러셀 1000(Russell 1000) 지수에 포함되어 있으며 2022년에 쓰인 글래스도어(Glassdoor) 리뷰가 75개를 넘는 기업들만 고려하였습니다. 여섯 명의 전문가 로 구성된 패널의 지원을 통해 개발된 방법론 은 또한 U.S. 뉴스 파트너인 레벨리오 랩스 (Revelio Labs) 및 ESG 북 (ESG Book)에서 수집한 직원 정서를 포함하는 데이터를 고려합니다.

라이온델바젤 소개

저희 라이온델바젤(NYSE: LYB)은 매일 지속 가능한 생활을 위한 솔루션을 만드는 글로벌 화학 산업의 리더입니다. 첨단 기술과 집중 투자를 통해 순환 및 저탄소 경제를 실현하고 있습니다. 당사는 수행하는 모든 일에서 고객, 투자자 및 사회를 위한 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다. 세계 최대의 폴리머 생산업체이자 폴리올레핀 기술의 선두 주자로서 당사는 지속 가능한 운송 및 식품 안전에서 청정수와 양질의 의료에 이르기까지 다양한 응용 분야를 위한 고품질의 혁신적인 제품을 개발, 제조 및 판매합니다. 더 많은 정보는 https://www.lyondellbasell.com/ 에 방문하거나 LinkedIn에서 @LyondellBasell 을 팔로우하십시오.

U.S. 뉴스 & 월드 리포트 소개

U.S. 뉴스 & 월드 리포트는 고객, 비즈니스 리더 및 정책 관리가 이들의 삶과 지역사회에 영향을 주는 중요한 문제에 관해 더 나은, 정보에 기반하여 판단하도록 힘을 부여하는 뛰어난 품질의 순위를 제공하는 글로벌 리더입니다. 교육, 건강, 돈, 여행, 자동차, 뉴스, 부동산, 커리어 및 360개의 리뷰 플랫폼을 갖춘 다면적인 디지털 미디어 기업인 U.S. 뉴스는 순위, 독립적 기록, 데이터 저널리즘, 고객 조언 및 U.S. 뉴스 라이브 이벤트를 제공합니다. 4,000만 명이 넘는 사람들이 매월 연구 및 지침을 위해 USNews.com 을 방문합니다. 1933년에 창립된 U.S. 뉴스는 워싱턴 DC에 본사가 있습니다.



U.S. News & World Report Best Companies to Work For 2023-2024 badge.

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/558633/LyondellBasell_Logo.jpg?p=medium600