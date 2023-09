세계경제·금융시장 상황 논의

[연합]

[헤럴드경제=문혜현 기자] 한국은행은 이창용 총재가 오는 10~11일 스위스 바젤에서 개최되는 ‘국제결제은행(BIS) 총재회의’에 참석한다고 7일 밝혔다.

이 총재는 이를 위해 9일 출국해 13일 귀국할 예정이다.

이 총재는 이틀 동안 ‘세계경제회의(Global Economy Meeting)’, ‘아시아지역협의회(Asian Consultative Council)’, ‘중앙은행총재 및 감독기구수장 회의(Meeting of the Group of Governors and Heads of Supervision)’ 등에 참석해 회원 중앙은행 총재들과 최근의 세계경제 및 금융시장 상황에 대해 논의할 계획이다.

또한 BIS 이사 자격으로 ‘BIS 이사회(Board of Directors)’와 ‘경제자문위원회(Economic Consultative Committee)’에도 참석한다.

