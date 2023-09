지속 가능한 태양광 솔루션, 애리조나의 야생 동물과 가축을 위해 물을 제공하다

테레파워는 지속 가능한 태양광 패널을 제공하여 사막 지역에서 물을 제공하는 데 도움을 주고 있습니다

모빌, 앨라배마주, 2023년 9월 6일 /PRNewswire/ -- BBB 인더스트리 (BBB Industries)의 사업부인 테레파워(TerrePower) 는 애리조나에서 지속 가능한 태양광 솔루션을 제공하기 위해 지원하고 있습니다. 이 건조한 사막 지역에서 살아가는 야생 동물과 가축은 천연자원인 물을 찾기 위해 빈번하게 고생합니다.

이러한 어려움에 대응하여 천연자원을 보존하고 물에 접근할 수 있도록 야생 동물 전문가, 환경 보호 활동가 및 목장 주인 사이에서, 특히, 무덥고 건조한 기간에 공동으로 협력하기 시작했습니다.

애리조나 전반에 걸쳐, 태양광 에너지는 엘크, 사슴, 곰, 코요테 및 밥캣 등의 동물에게 생명줄을 제공하기 위해 지속 가능한 솔루션으로 활용되고 있습니다. 개인 및 연방 토지에 구축된 애리조나 전역의 수천 개의 수경 시설을 통해 이러한 동물들을 지원하고 있습니다. 하지만, 동물들의 물에 대한 필요를 충족하기 위해 이러한 시설에 전력을 공급하는 것은 어려운 일이었습니다.

비영리 보존 단체인 애리조나 사슴 협회(Arizona Deer Association, ADA)는 다른 지역 및 정부 기관과 협력하여 소와 같은 야생 동물 및 가축 모두를 위한 수자원을 확보하기 위해 태양광의 힘을 활용하고 있습니다. 수년 동안, ADA는 광범위한 잠재 프로젝트를 연구하여 다른 자원에서 물을 추출하였습니다. 일부 우물 구역은 디젤 발전기에 의존하는 반면, 다른 곳은 전력 자원이 부족하여 유휴 상태로 두고 있습니다.

환경친화적이며 유지 보수가 덜 필요한 화석 연료 대체에 대한 수요를 인지한 짐 로런스(Jim Lawrence) ADA 프로젝트 디렉터는 혁신적인 솔루션을 탐구했습니다. 이를 통해 그는 온틸리티(Ontility)를 발견했습니다. BBB 인더스트리 사업부인 테레파워의 종합적인 태양광 수명 주기 솔루션 및 에너지 저장 시스템 브랜드 온틸리티가 갖춘 지속 가능하게 제조된 태양광 패널은 ADA의 물 보존 목표와 완벽하게 맞아떨어졌습니다.

태양광 발전 패널은 주로 25~30년의 수명을 가지고 있습니다. 이러한 패널을 재사용하면 순환 경제를 더욱 개선하는 동시에 새로 생산하는 것과 비교하여 탄소 방출을 최대 35%까지 줄일 수 있습니다.

"수년 동안 저희는 지속 가능하게 제조된 패널을 사용하여 낡고 버려진 우물이나 디젤 발전기로 전력을 공급받는 우물을 태양광으로 바꿨습니다. 오하코 목장(O'Haco Ranch)의 하이 포인트 우물(High Point Well)이 그중 하나입니다."라며 로런스는 설명했습니다. "태양광 보존 이전에는 디젤 발전기로 전력을 공급했었습니다. 제가 그 구역에 처음 방문했을 때는 디젤 연료가 해당 구역을 오염시키고 있어서 우물의 50야드 안에는 풀 한 포기 없었습니다."

이제 해당 우물은 30마일이 넘는 범위에 걸쳐 물을 공급하여 가축 및 야생 동물을 이롭게 하고 있습니다.

2021년에 로런스는 첫 태양광 패널 배치를 배송했으며 오늘까지 총 810개 패널의 주문을 받았습니다. 최근 8월에 120개의 패널 주문을 통해 그의 노력이 재확인되고 있습니다. 이러한 패널은 올해 초반에 전체 운영 수용력에 도달한 테네시주 스파르타의 테레파워 시설에서 공급됩니다.

"저희는 30년이 넘는 재제조 경험을 태양광 패널에 적용합니다."라며 존 보이어(John Boyer) 테레파워 사장은 전했습니다. "스파르타의 시설은 지속 가능한 태양광 패널 제조에 헌신했으며, 저희는 100,000개가 훨씬 넘는 패널을 지속 가능하게 제조할 수 있으며 훨씬 더 많이 제조하도록 규모를 늘릴 예정입니다."

태양광 에너지를 사용하여 ADA는 서식지를 복원할 뿐만 아니라, 소 목장과 파트너를 맺어 화석 연료의 비용과 의존도를 낮추고 있습니다.

"태양광을 활용하면 모두에게 윈윈입니다."라며 로런스는 말했습니다. "목장들은 태양광으로 바꾸어 문제를 끝낼 수 있습니다. 태양광을 사용하면 매우 적은 유지 보수만 포함됩니다. 목장들은 $16,000, $18,000의 연료 청구서를 매년 받지 않게 됩니다."

태양광 전력을 사용하여 먼 지역에 물을 제공하는 경우 유지 보수가 적고 비용 효율적이기 때문에 이점이 될 수 있습니다. ADA는 자금 조성, 보조금 및 기부로 모은 자금으로 이러한 태양광 패널을 구매하고 있습니다.

"한 구역을 태양광으로 발전하게 되면 이러한 지역 대다수가 굉장히 멀리 떨어져 있기 때문에 한동안 돌아가고 싶지 않을 것입니다."라며 로런스는 말했습니다. "이러한 패널이 복원되고 배송되는 방식을 본 후에 저희는 설득되었습니다. 완전히 새로운 모습이었죠. 저희는 이러한 조건에 매우 만족했습니다. 그리고 지금까지, 지난 몇 년에 걸쳐, 저희는 이러한 지속 가능하게 제조된 모듈을 통해 100%의 성공률을 확보했습니다. 따라서 매우 기쁜 마음입니다."

테레파워에 대한 자세한 내용은 https://www.bbbind.com/terrepower 에서 확인할 수 있습니다.

테레파워 소개

테레파워는 청정 에너지 및 이동성의 미래를 추진하기 위한 지속 가능한 부품의 제조에 있어 업계 리더이자 혁신가입니다. 재활용 및 EV 배터리 및 기타 부품의 수명 및 성능 개선부터 태양광 시스템을 재정비하고 재활용까지, 순환 경제를 추진합니다. 테레파워의 사명은 중요한 부품 및 자재에 새로운 생명을 불어넣어 가격을 낮추고, 폐기물을 줄이며, 자원을 재사용하고, 환경을 보호하는 것입니다. 2009년에 설립된 온틸리티는 테레파워의 종합적인 태양광 수명 주기 솔루션 및 에너지 저장 시스템 브랜드입니다. 테레파워는 BBB 인더스트리의 사업부입니다.

BBB 인더스트리 소개

BBB 인더스트리(BBB Industries, LLC)는 자동차, 산업 및 재생 에너지 시장에 서비스를 제공하는 선도적인 지속 가능한 제조업체입니다. 북미 전역에 걸쳐 광범위한 입지를 확보하고 운영 중인 BBB는 2020년에 유럽 시장에 진출하여 현재 90여 개국에서 다양한 비독점 수리 부품을 지속 가능하게 제조 및 공급하고 있습니다. 테레파워(TerrePower)는 북미와 유럽 전역의 전기 자동차, 에너지 저장 및 태양광 시장에 서비스를 제공하는 BBB의 사업부입니다. 1987년에 설립된 BBB 인더스트리는 앨라배마주 모빌과 텍사스주 댈러스 지역에 기업 센터를 두고 있는 민간 기업입니다. 자세한 내용은 www.bbbind.com 을 참조하세요.

Elk drinks from solar powered water source in Arizona. The solar panels were provided by TerrePower/Ontility. Photo Courtesy: Arizona Deer Association