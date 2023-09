인도 여성, 사상 처음 Equestrian World Endurance Championship 출전

9월 2일 프랑스 카스텔사그라에서 개최

뉴델리, 인도, 2023년 9월 4일 /PRNewswire/ -- 연합뉴스/ -- 인도 출신 젊은 여성 기수가 사상 처음으로 FEI(International Federation for Equestrian Sports)가 주최하는 endurance championship에 출전한다. 21세 어린 나이의 Nida Anjum은 케랄라주 티루르 출신으로 FEI가 주최하는 Equestrian World Endurance Championship for Young riders and Juniors에 인도 대표로 출전한다. FEI는 세계에서 가장 권위 있는 승마 스포츠 기관이다. PUSH 360은 인도의 자랑거리인 그녀의 출전과 홍보를 관리한다.

First Indian young lady rider Nida Anjum Chelat with her companion horse Epsilonn Salou at the FEI Equestrian World Endurance Championship for Young riders and Juniors, Castelsagrat, France, Sep 2, 2023