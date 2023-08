DJI Agriculture, 새로운 Drone Insight Report 발표

-- 드론을 통한 농업 기술 및 농업 생산성 향상

-- DJI technology와 개선되는 글로벌 드론 정책이 지속적으로 상승하는 식량 가격과 식량 안보 문제 해결에 도움.

선전 2023년 8월31일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 드론 기술을 이용한 혁신적 농업을 도모하는 세계적 기업 DJI Agriculture[https://ag.dji.com/kr]가 오늘 2022/23년 Drone Insight Report[https://www1.djicdn.com/cms_uploads/ckeditor/attachments/9091/bff75415b1ab9c6c16dd20be84f1ed97.pdf]의 결과를 발표했다.



New DJI Agriculture Drone Insight Report Reveals Greater Acceptance, Advanced Farming Techniques and Exploration of Best Practices for Farmers

DJI Agriculture (농업) 글로벌 세일즈 부문 책임자 장웬 (Yuan Zhang)은 "DJI Agriculture는 드론의 디지털 농업 솔루션을 통해, 환경 친화적인 방식으로 농지 관리의 효율을 높이고 있다"라며 또, "해당 보고서에 의하면, 전 세계 각 나라와 농업 종사자들은, 농업용 드론과 스마트 농업을 통해, 과학적이고 지속가능한 방식으로 식량 증산을 하고 있고, 이러한 방식은 농약 사용량을 줄이게 하여, 식량 안전과 환경의 균형을 유지하는 데 도움을 줄 수 있었다."라고 밝혔다.

해당 보고서는 2022년부터 2023년까지 DJI Agriculture가 이룩한 성과, 글로벌 정책 트렌드, 농업용 드론 테스트, 드론 응용의 혁신 및 모범 사례를 따로 나누어 살펴볼 수 있도록 구성되어 있다.

2022년 ~ 2023년 DJI Agriculture의 성과

약 10년 전 설립된 DJI Agriculture는, 전 세계 6개 대륙, 100개 이상의 나라에서 사업을 운영하고 있다.

2022년 말 기준으로, 전 세계 시장에 공급된 DJI Agriculture 드론은 20만대를 돌파 했으며, 누적 작업 면적은 약 2억 헥타르에 달한다.

이러한 농업용 드론 기술은 억이라는 단위의 농업 종사자들에게 혜택을 주었을뿐만 아니라, 드론 비행 훈련을 통하여 총 15만명이라는 농업용 드론 조종자와 2,500명의 드론 조종 강사를 배출했다. 이 덕분에 보다 더 많은 젊은이들이 과학적인 농업산업에 참여하도록 하여, 스마트 농업 발전을 달성하는 데 충분한 인재를 제공할 수 있게 만들었다.

글로벌 정책 트렌드

농업용 드론 기술이 전 세계 농업 종사자들에게 받아들여지면서, 많은 국가 기관 또한 이러한 기술이 농업 산업에 많은 혜택을 준다는 것을 실감하고 있다. 이로 인하여 유럽, 북미, 브라질 등 국가에서는, 관리감독 규제를 개정하자는 제안이 있었고, 중국에서는 DJI의 T16, T20, T10, T30 농업용 드론에 대한 중국민항국(CAAC)의 감항증서가 발급되는 개선이 있었다.

농업용 드론 테스트

DJI Agras 농업용 드론 시리즈 대상으로 분사되는 액적 크기, 약제 비산, 제초제에 대한 심도 있는 테스트가 실시되었다.

농업용 드론의 혁신 사례:

몰디브에서는 병해충 관리뿐만 아니라, 전통적인 포도 농업 재배 기술이나 스마트 농업을 접목하여, 감자와 쌀의 수확량을 극대화하는 등 수 많은 혁신적 방식으로 드론을 사용하고 있다.

워싱턴 주의 한 대규모 감자 농장에서는, 60헥타르의 논에 스폿 분사(spot-spray) 방식을 사용해, 해충으로 인한 피해를 80%나 감소시켰다.

일본의 수도작 농가에서는, 드론을 이용하여 비료 사용 절감 및 수확량 증가에 성공하면서 헥타르당 USD 5,425달러의 이익을 봤다. 또한 나무의 수분(受粉), 과수의 고사한 꽃 흔들기, 과수에 방동액과 자외선 차단제 도포하기 등 참신한 드론 사용법도 있다.

모범 사례

농업용 드론의 모범 사례를 정립하기 위해, 드론 조종사의 훈련, 드론 기술 향상, 약제 사용 규범, 표준 운영 절차, 안전 운영 지침 등 광범위한 논의가 진행 중이다.

DJI는 DJI ACADEMY를 설립해 태국, 멕시코, 브라질, 터키에서 농업용 드론 훈련을 진행했다. 원심 분리형 노즐, 레이더 기술, 새로운 카메라 등 새로운 기술을 개발해 지능적이고 고효율, 유효성 증대, 안전성인 측면에서 농업 생산 관리를 최적화했다.

DJI Agriculture는 드론을 생산할 뿐만 아니라, 최고의 성과를 내기 위해 많은 화학업체, 대학, 전문 기구들과 적극적으로 협업하고 있다.

2023년 AGRITECHNICA 전시회 (독일 하노버, 11월 12일부터 18일동안 개최)

DJI Agriculture는 2023년 AGRITECHNICA의 9번 홀, 16번 부스에서 농업용 드론과 스마트 농업 솔루션에 대한 전시를 진행한다. 인터뷰를 희망하거나 DJI Agriculture가 파트너들과 함께 농약 사용 최소화, 제품 개선, 기술적 진보와 재능 성장을 중심으로 한 항공 적용 생태계를 만들기 위해 어떤 노력을 하고 있는지 궁금하다면 아래 이메일 주소로 연락하면 된다.

보다 상세한 정보는 pr@dji.com로 연락 후 확인.

DJI Agriculture 소개

DJI는 2006년부터 민간 드론 영역을 선도하는 기업으로써, 불가능한 것처럼 보였던 개인의 비행을 실현 시켜주었을 뿐만 아니라, 전문적인 영역에서도 기존과 완전히 다른 작업 방식을 가능케 하였다.

DJI는 솔루션 제시라는 사고방식과 순수한 호기심을 기반으로 농업 분야까지 사업을 확장했다.

2012년, DJI는 농업용 드론 연구 개발을 시작으로, 2015년 DJI Agriculture를 설립하였다. DJI Agriculture는 혁신과 고효율, 그리고 지속가능한 솔루션을 모토로, 농업 생산성 제고에 전력을 다하였으며, 이로 인해 전 세계 100개 이상 국가에 제품을 공급하여, 1000만명 이상의 농업 종사자들에게 스마트 농업 솔루션을 제공할 수 있었다.

더 상세한 정보는 아래 사이트에서 확인 가능하다.

