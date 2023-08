크리스털 덴링거가 미국 국립 종합 암센터 네트워크의 새로운 CEO로 지명되었으며, 로버트 칼슨, 10년이 넘게 국제 종양학 비영리 단체를 이끈 후 은퇴하다

덴링거 박사는 현재 NCCN의 CEO이며 전에는 의장 및 여러 NCCN 지침 패널 멤버로 활동했으며 전문가 동의 암 치료 장려 사항에 기반하여 금본위체의 증거를 유지하는 책임을 맡았습니다.

플리머스 미팅, 펜실베이니아주, 2023년 8월 23일 /PRNewswire/ -- 오늘 최고의 학계 암센터로 이뤄진 비영리 연합체인 미국 국립 종합 암센터 네트워크(National Comprehensive Cancer Network®, 이하 NCCN®)가 크리스털 덴링거(Crystal S. Denlinger, MD, FACP)를 차기 최고경영자(CEO)로 발표했습니다. 현재 NCCN의 선임 부사장, 최고 과학 책임자 인 덴링거 박사는 국제 조사에 이어 국제 지침 기관을 이끌기 위해 승진하여 은퇴하는 장기 CEO인 로버트 칼슨(Robert W. Carlson, Md)을 대신할 것입니다.



Crystal S. Denlinger, MD, FACP, announced as incoming Chief Executive Officer for the National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org.

덴링거 박사는 NCCN에서 국제 암 센터 리더로서 오랜 경력 및 그 외에도 많은 경력을 가지고 있습니다. 그녀는 2012년에 NCCN 젊은 조사관 수상자(NCCN Young Investigator Awardee)로 지명되었으며 2018년에 NCCN 종양학 임상 실험 지침( NCCN 지침 ®)을 개발하는 데 있어 모범이 되는 리더십, 원동력 및 헌신을 보여 NCCN 로저 윈 상(NCCN Rodger Winn Award)을 받았습니다. 최고 과학 책임자로 2021년 1월에 지명되기 전에 그녀는 칼슨 박사가 이전에 했던 역할인 존속을 위한 NCCN 지침® 패널의 의장이었을 뿐만 아니라 뼈, 후두/위 및 잠재 원발암 패널, JNCCN(국립 종합 암 네트워크 저널) 편집국, 수많은 초록 및 과학적인 검토 위원회로서 활동하였으며 사하라 사막 이남의 아프리카를 위한 NCCN의 NCCN 일치 지침(NCCN Harmonized Guideline) ™에도 참여하였습니다.

NCCN에 정규직으로 들어온 후 그녀는 기관 지침, 건강 평등 보고서 카드를 위한 주도적인 파일럿 프로그램을 제공하였으며, NCCN의 종양학 연구 프로그램(ORP)을 통해 종양학 연구 보조금 촉진을 감독하였고 NCCN의 봉사활동 노력을 위해 싸우며 전 세계의 암 치료 및 정책을 개선하였습니다. 덴링거 박사는 또한 NCCN 약학 및 생물학 개요서(NCCN Drugs & Biologics Compendium, NCCN 개요서®), NCCN 바이오마커 개요서(NCCN Biomarkers Compendium®) 및 NCCN 화학 요법 지시 템플릿(NCCN Chemotherapy Order Templates, NCCN 템플릿®) 라이브러리를 감독했습니다.

"덴링거 박사는 칼슨 박사의 인상적이면서도 오래 지속된 작업을 구축하여 이 최고의 종양학 기관을 이끄는 데 있어 완벽한 사람입니다."라고 존 스위튼햄(John W. Sweetenham, MD, FRCP, FACP, FASCO, UT 사우스웨스턴의 Harold C. Simmons 종합 암센터의 이과대학 교수 및 암 네트워크 임상을 위한 부책임자 NCCN 이사회 회장)은 말했습니다. "그녀는 암을 가진 모든 이들을 위한 결과와 경험을 개선하기 위해 오랜 시간 노력해 온 이력을 가지고 있습니다. 덴링거 박사는 NCCN 전체와 더 규모가 큰 종양학 커뮤니티에 걸쳐 사랑받고 있습니다. 환자를 치료하고, 새로운 연구를 진전시키며, 파트너십을 구축하고, 미국 의회를 옹호하는 데 있어 그녀의 끊임없는 노력과 탁월함은 NCCN이 앞으로 다가오는 햇수 도안 전 세계적으로 계속해서 고품질, 고가치의 환자 중심 암 치료를 규정하고 진전시키는 데 도움이 될 것입니다."

덴링거 박사는 이전에 위장 의료 종양학 선임, 사전 의약 개발 1단계 프로그램의 부회장, 생존 프로그램의 책임자 및 혈액학/종양학부의 부교수로 활동하였으며 NCCN 회원 기관 인 폭스 체이스 암센터(Fox Chase Cancer Center)에서 부교수를 계속하고 있습니다. .

덴링거 박사는 BS/MD 결합 프로그램을 뉴저지 대학(College of New Jersey) 및 루트거스 뉴저지 의료학교(Rutgers New Jersey Medical School)에서 수료하였으며 후에는 마운트 시나이 의료 센터(Mount Sinai Medical Center)를 통해 내부 의료 레지던트를 하였고, 폭스 체이스 암센터(Fox Chase Cancer Center)/템플 대학 병원(Temple University Hospital)에서 혈액학/종양학 단체로 활동하였습니다. 그녀는 수백 개의 의료 연구 논문 및 초록을 작성하였으며 미국 임상 종양 협회(American Society of Clinical Oncology, ASCO) 재단 및 미국 물리 의사 협회(American College of Physicians) 등의 단체에서 수많은 상을 받았습니다.

CEO로서 덴링거 박사는 필라델피아, 펜실베이니아주 바로 바깥에 위치한 NCCN 글로벌 본사의 150명이 넘는 직원을 감독할 것입니다. 업무는 암 관리에서 임상 지침과 정책에 관한 표준으로 인식되며 모든 의료 분야에서 사용할 수 있는 가장 철저하고 자주 업데이트되는 임상 실무지침인 NCCN 지침(NCCN Guidelines®)의 라이브러리를 유지하는 것을 포함합니다. 그녀는 또한 국제 협력, 새로운 종양 연구, 상호 심사 발행, 환자 정보 및 암 정책을 진전시키는 프로그램을 이끌고 감독할 것입니다.

"저는 1학년 때부터 의사가 되고 싶었고 고등학생 때부터는 종양학자가 되고 싶었습니다. 저는 사랑하는 사람이 초기 단계 및 중증 상태 둘 다 암을 겪고 있을 때 옆에 있는다는 것의 의미를 직접 경험했습니다."라며 덴링거 의사는 전했습니다. "저는 환자를 보고, 임상 시험을 관리하며 치료를 위한 국제적인 증거 기반 표준을 업데이트하는 데 도움을 주는 세월 동안 저는 암 치료 및 결과에 있어 커다란 진보를 봐왔습니다. 저는 가장 많은 사람들을 위해 제가 도울 수 있는 상황이면 어디든 계속 지원하는 데 열정을 가지고 있습니다. 이것이 바로 제가 NCCN의 CEO 자리를 받아들이게 되어 영광이며 기쁜 마음을 가지고 있는 이유입니다. 저는 NCCN 이사회와 제 모든 동료뿐만 아니라 칼슨 박사에게도 이 기회를 준 것에 대해 감사하게 생각합니다."

품질, 효율, 평등 및 접근성을 갖춘 암 치료를 개선하고 촉진하는 유산

칼슨 박사는 NCCN에서 키를 잡은 시점의 10년 후인 2023년 1월에 은퇴할 계획을 발표했습니다. 그분이 CEO라는 역할을 맡게 된 시점에 NCCN는 58개의 NCCN 지침® 및 11개의 NCCN 환자 지침®을 관리하고 있었습니다. 칼슨 박사의 감독하에 의료 정보 프로그램은 84개의 NCCN 지침으로 확장되었으며 거의 모든 유형의 암을 치료하는 것뿐만 아니라 검사, 예방 및 지지적 치료를 하는 데 있어 가장 최신의 증거 및 전문가 동의를 공유했습니다. NCCN 환자 지침 라이브러리는 지금 67개의 쉽게 읽을 수 있는 서적을 포함하여 암을 가진 사람들과 간병인이 지식을 통한 치료 선택을 하는 데 필요한 정보를 제공하여 이들의 역량을 강화합니다.

NCCN 지침 활용 또한 지난 10년 동안 상당히 성장하였습니다. 본 지침은 2012년 동안 440만 회 다운로드되었으며 이 수치는 2022년에 1,330만으로 올랐습니다. 이러한 무료 리소스를 170만 명이 넘는 다양한 등록 사용자가 이용했으며 거의 절반은 미국 외에 있는 사용자였습니다.

칼슨 박사는 처음에 21개의 정예 학계 암 기관에서 2023년 4월에 33개의 암 센터로 회원 수를 증가시켰습니다. NCCN의 글로벌 본사의 직원 수 또한 칼슨 박사의 재임 기간에 두 배가 되었습니다.

"저희는 NCCN의 CEO 역할을 하며 칼슨 박사가 보여준 열정과 전문성, 그리고 비할 데 없는 그분의 커리어 동안 모든 지역의 암을 가진 사람들과 이들의 사랑하는 사람들의 인생에 있어 그분이 이뤄낸 수많은 차이에 영원토록 감사드릴 것입니다."라며 스위튼햄 박사는 말했습니다. "그분은 탁월함에 대한 흔들림 없는 헌신을 친절을 온정에 대한 흔들림 없는 헌신을 동등하게 일치시켰습니다. 이는 현지 전문가와 파트너를 맺어 국가 및 지역에 걸쳐 다양한 리소스 수준을 통해 NCCN 지침에 접근성을 더한 그분의 작업에서 특히 볼 수 있습니다. 칼슨 박사는 또한 성공적인 '저스트 백 잇(Just Bag It)' 캠페인을 개인적으로 진두지휘하여 화학 요법의 안전 취급을 개선했습니다. 그분은 암 치료에 있어 평등과 NCCN 지침 전체에 걸쳐 존중을 표하며 성별을 확증하는 언어 포용을 위해 싸우는 NCCN의 성장하는 작업을 감독하였습니다. 국립 및 국제 암 치료 정책과 관련된 NCCN의 인식과 영향력은 또한 그분의 재임 기간에 극적으로 증가하였습니다."

"NCCN의 새로운 CEO로 덴링거 박사를 환영하게 되어 매우 기쁘며 NCCN이 암을 가진 모든 사람이 더 나은 삶을 살도록 지원하는 수많은 장기적인 성공을 계속 구축하는 것을 보는 것이 기대됩니다."라며 칼슨 박사는 전했습니다. "재임 동안 고품질 암 치료의 접근성을 완전히 개선하기 위해 정말 많은 헌신적인 동료, 환자 및 옹호자분들과 함께 일하게 되어 정말 큰 영광이었습니다."

덴링거 박사는 2023년 10월 9일에 NCCN CEO 역할을 맡게 됩니다.

미국 국립 종합 암센터 네트워크(National Comprehensive Cancer Network) 소개

미국 국립 종합 암센터 네트워크(National Comprehensive Cancer Network®, 이하 NCCN ®)는 환자 치료, 연구 조사 및 교육을 위해 노력하는 최고의 암센터들 로 이뤄진 비영리 연합체입니다. NCCN은 모든 환자들이 더 나은 삶을 영위할 수 있도록 양질의 효과적이며 공평하고 접근성이 뛰어난 암 치료 서비스를 제공하고 더욱 발전시키고자 노력을 기울이고 있습니다. 종양학 NCCN 임상실무지침(NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology)(NCCN Guidelines®: NCCN 지침)은 투명한 증거 기반의 전문가 합의 권고사항을 제공합니다. 해당 권고는 암 관리에서 임상 방향 및 정책에 대해 공인된 표준이며 모든 의학 분야 중에서도 가장 철저하면서 자주 업데이트되는 임상실무지침이 제공됩니다. NCCN Guidelines for Patients®(환자를 위한 NCCN 지침)은 NCCN Foundation ®(NCCN 재단)의 지원을 통해 환자와 간병인의 역량을 강화하는 데에 필요한 전문적인 암 치료 정보를 제공합니다. 또한, NCCN은 종양학 관련 보수 교육, 글로벌 프로그램, 정책 및 연구 협력과 출판을 추진합니다. 자세한 정보는 NCCN.org 를 방문하십시오.

미디어 연락처:

레이철 다윈(Rachel Darwin)

267-622-6624

darwin@nccn.org



Robert W. Carlson, MD, announces his upcoming retirement from the National Comprehensive Cancer Network (NCCN) after more than ten years as Chief Executive Officer. Learn more at NCCN.org.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2187817/NCCN_Denlinger_2.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2187818/National_Comprehensive_Cancer_Network_CarlsonR_3.jpg?p=medium600