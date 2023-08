Xinhua Silk Road: 하얼빈 여름 음악 축제 개막

베이징 2023년 8월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 올해로 제36회를 맞는 China Harbin Summer Music Festival이 최근 중국 북동부 헤이룽장성 성도인 하얼빈에 위치한 Harbin Grand Theater에서 개막하며 예술인들의 열정에 불을 지폈다.



Photo taken on August 6, 2023 shows the opening ceremony of the 36th China Harbin Summer Music Festival at the Harbin Grand Theater. (Xinhua/Shi Feng)