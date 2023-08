알라딘·시카고 등 ‘브로드웨이 위크’ 9월 뉴욕 달군다

[헤럴드경제=함영훈 기자] 뉴욕 관광청은 오는 9월 4일부터 17일까지 뉴욕 브로드웨이 위크 (NYC Broadway Week)를 개최한다는 소식을 22일 전했다. 마스터카드와 협업해, 1장 가격에 2장의 티켓을 제공한다고 한다.

브로드웨이 위크 공연작

올해로 12번째 해를 맞이한 뉴욕 브로드웨이 위크는 신규작 ‘백 투 더 퓨쳐’를 포함해, 8월 내한 공연을 펼치고 있는 ‘시카고’, 한국인에게 가장 인기가 많은 ‘알라딘’ 등 총 24개의 작품이 참여한다.

프레드 딕슨(Fred Dixon) 뉴욕 관광청장은 “뉴욕 브로드웨이 위크는 토니 어워드 수상작, 아이들과 함께 즐길 수 있는 공연, 그리고 꾸준히 사랑받는 클래식 공연 등으로 다양하게 구성되어 있어 모든 연령대가 즐길 수 있는 풍성한 공연 축제”라고 논평한뒤 한국인 등 많은 지구촌 여행객의 방문을 권했다.

공연 작품은 ▷& 줄리엣 (& Juliet) ▷알라딘 (Aladdin) ▷뷰티풀 노이즈 – 닐 다이아몬드 뮤지컬 (A Beautiful Noise – The Neil Diamond Musical) ▷백 투 더 퓨처 뮤지컬 (Back to the Future: The Musical) ▷몰몬의 책 (The Book of Mormon) ▷시카고 (Chicago) 등이다.

또 ▷더 코티지 (The Cottage) ▷하데스타운 (Hadestown) ▷해밀턴 (Hamilton) ▷해리 포터와 저주받은 아이 (Harry Potter and the Cursed Child) ▷히어 라이즈 러브 (Here Lies Love) ▷자자스 아프리칸 헤어 브레이딩 (Jaja’s African Hair Braiding) ▷킴벌리 아킴보 (Kimberly Akimbo) ▷더 라이온 킹 (The Lion King)이 포함된다.

이밖에 ▷MJ 더 뮤지컬 (MJ The Musical) ▷물랑 루즈! 더 뮤지컬 (Moulin Rouge! The Musical) ▷원스 어폰 어 원 모어 타임 (Once Upon a One More Time) ▷펄리 빅토리어스 (Purlie Victorious) ▷식스: 더 뮤지컬 (Six: The Musical) ▷더 샤크 이즈 브로큰 (The Shark is Broken) ▷샥트 (Shucked) ▷뜨거운 것이 좋아 (Some Like It Hot) ▷스위니 토드: 어느 잔혹한 이발사 이야기 (Sweeny Todd: The Demon Barber of Fleet Street) ▷위키드 (Wicked)가 공연된다.

2011년 겨울에 시작된 뉴욕 브로드웨이 위크는 현재까지 누적 2백만장 이상의 티켓을 판매하였으며 1억 5000만 달러 이상의 수익을 창출했다. 자세한 내용은 nyc투어리즘 홈페이지에 나와있다.

