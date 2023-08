Shutterstock, 최초의 기업 글로벌 책임자로 Aimee Egan 임명

뉴욕, 2023년 8월 17일 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK)는 혁신적인 브랜드, 디지털 미디어 및 마케팅 회사를 위한 고품질 콘텐츠와 풀 서비스 크리에이티브 워크플로 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼으로, 금일 Aimee Egan이 2023년 8월 7일부로 회사의 리더십 팀 및 집행 위원회에 글로벌 기업 책임자로 합류했음을 발표했습니다.

Shutterstock appointed Aimee Egan as the Global Head of Enterprise, effective August 7, 2023.