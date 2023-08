SK온, 유튜브 채널 전면 개편…“온라인 소통 강화”

구독자 제안 ‘SK온에어’로 채널명 선정

개설 1년 7개월 만에 5.47만명

누적 조회수 790만회 넘어서

‘SK온에어’ 채널 화면 캡처 [SK온 제공]

[헤럴드경제=서재근 기자] SK온이 온라인 소통 강화를 위해 유튜브 채널을 새단장한다.

SK온은 ‘SK On-air(SK온에어)’로 신규 채널 명칭을 선정하고, 디자인과 카테고리 등 유튜브 채널을 전면 개편했다고 7일 밝혔다.

새 채널 명인 SK온에어는 언제나 깨어있는 SK온 유튜브 채널에서 다양한 콘텐츠들을 선보이며 이해관계자들과 소통을 확대하겠다는 의미를 담았다는 게 회사 측의 설명이다.

최근 SK온은 더 나은 세상, 더 나은 친환경 미래를 만드는 데 이바지하겠다는 회사의 신규 미션을 뜻하는 ‘We Power for Green’을 쉽게 알리기 위한 영상을 유튜브 채널에 공개하고, 이용자들이 이를 시청하고 SK온의 채널명을 공모할 수 있도록 하는 참여형 이벤트를 진행했다.

약 한 달 동안 약 920여명이 1000개가 넘는 채널명을 공모했으며, SK온은 이 가운데 우수 아이디어로 선정된 4개 후보를 대상으로 면밀히 평가해 이달 채널명을 확정했다.

이번 개편 과정에서 SK온은 콘텐츠 성격에 따른 주제별 카테고리들도 새롭게 구성했다.

SK온 공식 홍보영상들을 소개하는 ▷‘나우 플레이 SK온’ ▷글로벌 사업장에서의 활동 영상을 다룬 ‘글로벌 온에어’ ▷구성원 인터뷰와 같은 사내 활동 영상 중심의 ‘와치 나우’ ▷유명 인플루언서와의 콜라보레이션 작품을 보여주는 ‘팝콘 플레이’ 등이다.

SK온은 지난해 3월 유튜브 채널을 개설한 이후 SK온 브랜드 필름, 유명 인플루언서가 출연하는 기업문화 소개, 글로벌 사업 소개 등 다수 영상 콘텐츠를 공개해 왔다.

특히 SK온이 최근 공개한 댄스크루 저스트절크와의 협업 영상인 ‘One Dance, One Spirit/ Seoul to New York’이 크게 주목받았다. 이 영상은 저스트절크와 서울시무용단이 ‘일무’를 재해석한 춤을 선보이고 이를 교차 편집했다. 현재 SK온 유튜브 채널에 게재된 콘텐츠 중 최대 조회수인 231만회를 기록 중이다.

SK온 유튜브 영상들이 큰 이목을 끈 만큼 채널 구독자 수도 빠르게 늘어났다. 7일 기준 구독자 수는 5만4700명을 상회한다. 총 누적 조회수도 790만회를 넘어섰다. 유튜브 채널을 개설한 지 단 1년 5개월 만에 이룬 성과다.

SK온 관계자는 “새롭게 탄생한 SK온 유튜브 채널은 구독자들과 끊임없는 소통이 만들어 낸 결과물”이라며 “앞으로도 유튜브를 비롯 온오프라인의 경계를 넘어 이해관계자들과의 소통을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

