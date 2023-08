FirstElement Fuel, 10주년 기념 행사 준비

회사의 True Zero 수소 충전소 네트워크 , 처음부터 550 만 킬로그램 이상의 소매용 수소 연료 공급

불과 10 년 전만 해도 전 세계 어디에도 단 하나도 없었던 소매용 수소 충전소 .

소매 수소 디스펜서 수와 자동차 및 트럭으로 공급되는 수소 킬로그램 측면의 세계적 선도업체

어바인, 캘리포니아, 2023년 8월 5일 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel Inc . ("FEF" 또는 "회사")는 수소 충전소 및 수소 공급망의 건설 및 운영 분야의 세계적 선도업체로서 이번 달 캘리포니아 어바인에 있는 본사에서 창립 10주년을 기념합니다.



The First Element liquid hydrogen trailer being hauled by a Hyundai XCIENT Class 8 fuel cell truck. Starting in October FirstElement will be refueling 30 Hyundai XCIENT trucks as they service routes throughout California. FirstElement is celebrating its 10th anniversary in August, 2023

회사의 목표는 2013년 설립 당시와 동일하게 연료 전지 차량의 광범위한 채택을 촉진하고, 주행의 경제성을 개선하며, 유해한 배기 가스를 줄이고, 자동차 산업과 세상을 변화시키는 것입니다.

수소 동력 차량은 테일 파이프 배출물을, 없애고 탄소 배출량을 줄이며, 기존 내연 차량에 비해 운전 효율성을 두 배 이상 높임으로써 현대 운송 수단을 변화시킬 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 오늘날 FEF는 캘리포니아 전역의 40개 충전소 네트워크에 위치한 85개의 소매 수소 디스펜서로 고객에게 서비스를 제공하면서 소매용 수소 충전소의 설계, 개발 및 운영 분야에서 세계를 선도하고 있습니다. FEF의 소매 충전소는 회사의 True Zero 브랜드로 운영되며, 이는 수소 구동 자동차 및 트럭에 대한 최고의 성능 및 가용성과 같은 의미입니다. 회사는 캘리포니아주 및 지역 기관의 보조금 지원을 통해 소형, 중형 및 대형 차량 등급에 서비스를 제공하기 위해 캘리포니아 수소 네트워크를 계속 성장시키고 있습니다.

지난 10년 동안 FEF는 캘리포니아 에너지 위원회(California Energy Commission), South Coast Air Quality Management District, Bay Area Air Quality Management District 및 Sacramento Municipal Air Quality Management District의 정부 자금 지원을 받았습니다. Mitsui & Co, Air Water Inc., Honda Motor Company, Toyota Motor Corporation, MUFG, Japan Bank of International Cooperation, Nikisso Company 및 Air Liquide에서는 민간 자금을 제공했습니다.

FEF의 CEO 겸 설립자인 Joel Ewanick은 "10년 전 회사 설립 이후 자동차 제조업체가 환상적인 수소차와 트럭을 시장에 출시하는 것을 보아 왔으며, 차량이 황금 시간대를 맞이할 준비가 되어 있음을 확인했습니다"라고 말했습니다. Ewanick은 또한 "당사의 임무는 휘발유와 디젤 연료로 구동되는 차량의 대안으로 이러한 차량의 상업적 출시를 지원하기 위한 충전소 네트워크를 설정하는 것입니다. 당사는 이를 실현하기 위해 매일 고군분투하고 있습니다. 당사는 캘리포니아에서 진행하고 있는 작업이 미국과 전 세계에 수출될 수 있는 프레임워크 역할을 하여 당사의 사명을 달성하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다"라고 덧붙였습니다.

FEF는 상업적 규모로 수소 충전의 실행 가능성을 입증한 세계 최초이자 유일한 회사이며, 이는 수행원 없이 하루 24시간, 주 7일 동안 5분 이내에 여러 대의 차량을 동시에 충전할 수 있는 능력을 의미합니다. 회사는 4대의 차량을 동시에 충전할 수 있는 수소 충전소 개발을 위해 자체 설계를 구현했으며, 70MPa 표준에서 여러 대형 트럭 모델의 수소 충전을 시연했습니다.

FEF는 또한 True Zero 브랜드로 대형, 중형 및 소형 차량 등급에 충전할 수 있는 기능을 갖춘 세계 최대의 대형 트럭 충전소를 건설하고 있습니다. 이 충전소는 Hyundai Motor Company가 미국에서 가장 큰 8등급의 수소 구동 차량 배치인 30 XCIENT 연료 전지를 공급하는 공공 및 민간 파트너십의 일부입니다. NorCAL ZERO라는 제목의 이 프로젝트는 캘리포니아 에너지 위원회(California Energy Commission, CEC) 및 캘리포니아 대기 자원 위원회(California Air Resources Board, CARB)와 교통환경센터(Center for Transportation and the Environment, CTE)에서 관리하고 있습니다. FirstElement는 현재 건설 중인 충전소를 하루 18,000kg의 용량을 생산하고 트럭에 10분 이내에 수소 80kg을 채울 수 있는 고속 충전 부품 및 프로토콜을 배치하는 세계 최초의 충전소가 되도록 고유한 아키텍처로 설계했습니다.

첫 10년 동안 설정된 주요 FirstElement 연료 기록

범주 양 제공된 수소 550만 킬로그램 차량 충전 2억 700만 FirstElement의 충전소에서 주행한 ZEV* 마일 3억 5,700만 한 충전소의 일일 기록 857킬로그램 312회 충전 FirstElement 전반의 일일 기록 네트워크 6,112 킬로그램 2,192회 충전 FirstElement전반의 월간 기록 네트워크 162,850킬로그램 60,430회 충전

*무공해 차량

캘리포니아 주 정부 정책은 수십 년 동안 무공해 차량 전략의 일환으로 운송 부문에서 수소로의 전환을 지원하여 캘리포니아 주를 수소 관련 개발의 선두 위치에 놓았습니다. 그리고 최근에는 운송 및 에너지 부문에서 기존의 화석 연료를 대체하기 위해 수소를 사용하는 것이 지구 온난화 방지, 유해한 대기 오염 물질 감소 및 에너지 안보 개선에 중요하다는 개념이 전 세계적으로 받아들여졌습니다. 예를 들어 미국의 초당적 인플레이션 감소법 법안은 기존의 화석 연료 에너지를 대체할 청정 수소 개발에 대한 중요한 약속을 나타냅니다. 일본, 유럽 연합, 한국에서도 수소를 운송 연료로 개발하기로 약속했습니다.

FEF는 수소 충전소 건설 및 운영 분야에서 세계적인 리더십을 보유하고 있을 뿐만 아니라 수소 충전소 및 수소 공급망 기술의 설계 및 구현과 관련된 기술 개발 분야에서도 선두주자가 되었습니다. 광범위한 독점 노하우 외에도 회사는 현재, 몇 가지 예를 들면 여러 차량이 한 세트의 장비에서 동시에 연료를 재충전할 수 있게 하고, 안전성과 효율성의 개선을 위해 배송 중 수소 오프로드를 자동화하고, 수소 구동 대형 트럭의 충전 시간을 단축하는 기술에 대해 10개의 특허가 부여되었거나 보류 중입니다.

FEF의 상업적 확장과 함께 회사는 수소 충전소와 기존 충전소 사이의 비용 격차를 줄이고 신뢰성과 궁극적으로 고객 경험을 개선하기 위한 솔루션의 혁신을 지속하고 있습니다.

Ewanick은 "당사는 여전히 수소 관련 일부 역풍을 직면하고 있고 비용도 중요한 고려 사항이라는 것을 이해하고 있습니다"라고 말했습니다. 또한 Ewanick은 "그러나 동시에 당사는 모든 수소를 100% 탄소 없는 상태로 유지할 수 있었고, 오염을 유발하는 석유 기반 연료로 비용 경쟁의 장을 평준화하는 데 도움이 되는 임박한 주 및 연방 에너지 정책을 보유하고 있습니다. 당사는 이를 단지 수소 네트워크 구축을 위한 과속방지턱으로 보고 있습니다. 모든 회사는 조직의 본질을 형성하는 헌신적인 인재들의 수준만큼만 훌륭하며 FirstElement의 우수한 팀은 조직적으로 각 문제를 해결하고, 결코 낙심하지 않으며, 깨끗한 공기, 에너지 보안, 기후 변화와의 전쟁에서의 승리가 달려있기에 질주를 멈출 수 없다는 것을 알고 있습니다."

"당사의 수소 차량의 채택을 촉진하고 디젤과 휘발유를 대체할 차량을 만드는 임무는 결정적이고 지속적입니다. 사람들은 선택을 원하고 당사는 소비자가 수소 차량을 사용할 수 있는 선택권을 주기 위해 매일 고군분투할 것입니다. 당사와 함께해 주시고, 당사가 계속 나아갈 수 있도록 격려해 주신 고객 여러분께 감사드립니다. 당사의 사명 선언문은 처음부터 변경되지 않았습니다. 당사는 더 많은 충전소를 건설하고 수소를 공급하기 위해 계속 노력할 것입니다. 이제 당사는 펌프의 수소 가격을 낮추는 데 초점을 맞추고 있습니다. 고객의 의견을 듣고 여러분을 위해 노력할 것입니다. 이는 FirstElement Fuel의 약속입니다"라고 덧붙였습니다.

FirstElement Fuel Inc. 소개

FirstElement Fuel Inc는 연료 전지 전기 자동차 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 소매용 수소를 제공하기 위해 2013년에 설립된 캘리포니아에 기반을 둔 회사입니다. 이 회사는 현재 세계에서 가장 큰 수소 충전소 네트워크를 대표하는 소매용 수소 충전소 True Zero 브랜드의 개발업체이자 소유업체, 운영업체입니다. 다음에서 FirstElement에 대해 자세히 알아보십시오. https://www.firstelementfuel.com/

truezero.com 에서 True Zero 네트워크에 대해 알아보십시오.



Vehicles fueling at a True Zero hydrogen fueling station. True Zero is a FirstElement Fuel company. First Element, using patented technology, is the only company in the world refueling multiple hydrogen vehicles simultaneously off of one set of equipment.



True Zero, a FirstElement Fuel company, is the world leader in the construction and operation of hydrogen fueling stations. It is celebrating its 10th anniversary in August, 2023

