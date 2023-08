Unilumin, 아시아 500대 브랜드에 합류

(선전, 중국 2023년 8월 3일 PRNewswire=연합뉴스) GYBrand가 8월 1일 "2023년 아시아 500대 브랜드"를 발표하자 Unilumin은 순위에 올라 자랑스럽다는 반응을 보였다. 상표가치가 미화 17억5백만 달러로 추정되는 Unilumin은 브랜드 순위 495위를 차지하였다.

GYbrand는 전 세계 브랜드의 상표가치를 연구하는 단체이다. "2023년 아시아 500대 브랜드"는 브랜드 기초, 브랜드 강점, 브랜드 기여도, 사업성과 및 기타 지수에 대한 포괄적 분석에 근거한다. 따라서 순위에 오르는 것은 상당한 명예가 따른다.

2004년에 창립된 Unilumin는 LED 디스플레이, LED 조명, 다기능 스마트폴, 통합지원 솔루션 등 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. Unilumin은 지속적 혁신을 통해 여러 분야에서 선두에 서 있다. 특히,마이크로/미니 LED 디스플레이, 無 안경 3D 디지털 콘텐츠, XR 가상 촬영, 시네마 디스플레이 분야에서 두각을 드러내고 있다.

또한, Unilumin은 Daya Bay Smart Manufacturing Base에서 자동화 설비를 폭넓게 적용하여 제조 과정 안정성과 효율성을 각각 80%, 50%씩 향상시켰다. 동시에 물류 로봇을 도입하여 물류 운송 효율성 60% 향상, 물류 환적 70% 감소, 저장 용량 350% 증가를 달성하였다. Unilumin은 자동화 도입을 통해 LED산업에서 기준점이 되겠다는 약속을 실천하고 있다.

Unilumin은 자사의 LED 제품을 혁신적으로 적용하여 여러 차례 눈부신 성과를 이뤄냈다. Unilumin은 자회사인 ROE Visual과 함께 버추얼 프로덕션 및 영화제작 분야를 선도하고 있다. 특히 오스카상 수상작인 "에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스(Everything Everywhere All at Once)"에 가상 촬영 서비스를 제공했다. 또한 Unilumin은 디지털 시네마 이니셔티브(DCI) 인증 디스플레이를 공급하는 유일한 업체이다. Unilumin은 XR 가상 촬영 시스템, 완전 처리 솔루션, 시네마 영사 시스템이 완벽히 연결된 버추얼 프로덕션 솔루션을 제공한다.

2년 연속 "중국 500대 브랜드" 선정과 더불어 이제 "아시아 500대 브랜드"에도 선정된 Unilumin은 세계시장을 향한 야심을 드러내고 있다. 세간의 이목이 쏠린 프로젝트에서 Unilumin은 솔루션 파워와 서비스 능력을 입증하였다. Unilumin는 2022 베이징 동계올림픽, 2022 카타르 월드컵, 2022 사우디아라비아 "카니발 시즌", 2020 도쿄 올림픽, FIBA 농구 월드컵 등 많은 주요 행사에서 최상의 디스플레이로 관중들의 눈을 즐겁게 했다.