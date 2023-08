Shanghai Electric 경영진, 친환경 저탄소 협력 강화 위해 Siemens 방문

(상하이, 중국 2023년 8월 2일 PRNewswire=연합뉴스) Leng Weiqing Shanghai Electric(SEHK: 2727, SSE: 601727) 이사장은 최근 독일을 방문해 7월 25일부터 27일까지 Christian Bruch Siemens Energy AG 회장이자 최고경영자(CEO) 겸 최고지속가능경영자(CSO)와 산업 협력 및 협업 혁신을 더욱 강화하고 저탄소 고품질 에너지 전환과 개발을 촉진하기 위한 회담을 가졌다. 본 회담은 Bruch 회장이 Shanghai Electric 본사를 방문한 지 4개월 만에 열렸다.



Ms. Leng Weiqing, Chairwoman of Shanghai Electric, recently visited Siemens in Germany to Further Forge New Green, Low-Carbon Cooperation.