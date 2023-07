“아티스트 꿈·도전 응원합니다”...버드와이저×태양, 글로벌캠페인

영상 등 공개...한정판 제품도 출시

버드와이저의 글로벌 캠페인 ‘버드엑스언커버드(BUDXUNCOVERED)’ [오비맥주 제공]

버드와이저가 가수 태양과 함께 아티스트의 꿈과 도전을 응원하는 글로벌 캠페인 ‘버드엑스언커버드(BUDXUNCOVERED)’를 벌인다고 27일 밝혔다. 각 나라를 대표하는 아티스트를 캠페인의 홍보대사로 선정해 도전을 멈추지 않는 전 세계 유망 아티스트에게 응원의 메시지를 보낸다는 것이 이번 캠페인의 취지다.

버드와이저는 태양과 함께 캠페인 응원 메시지를 담은 한정판 제품 출시·영상 콘텐츠 제작, 신진 아티스트 지원 등 다양한 활동을 벌일 예정이다.

‘버드와이저×태양’ 한정판은 태양의 정체성을 강조한 패키지 디자인이 특징이다. 선명하고 강렬한 느낌의 일러스트와 함께 헤드셋, 스피커, 마이크 등 음악을 상징하는 각종 장비가 세련된 일러스트로 표현됐다. 캠페인명과 함께 슬로건인 ‘지금, 나의 무대로(THE STAGE IS YOURS TO TAKE)’가 새겨졌다.

19일부터 선보인 이번 한정판 패키지는 버드와이저 캔(500㎖)·병(330㎖) 2종, 버드와이저 제로(355㎖) 캔 제품이다. 버드와이저 캔 제품은 전국 편의점·대형마트에서, 병제품은 전국 맥주펍에서 각각 만나볼 수 있다.

태양 한정판 버드와이저 제로 캔 제품은 온라인을 통해 구매 가능하다. 각 제품에 삽입된 QR코드를 스캔하면 VR(가상현실) 스테이지로 구성된 캠페인 페이지에 접속해 관련 영상을 볼 수 있다.

캠페인 영상에는 끊임없는 열정과 도전으로 빛나는 정상에 오른 태양의 자전적 이야기가 담겼다. 연습생 시절부터 현재까지 걸어온 길에 대한 소회를 밝히는 태양과 무대 위 퍼포먼스 장면이 감각적으로 교차해 등장한다. 꿈꾸는 모든 사람을 위한 응원 메시지를 내세우며 영상은 마무리된다.

이정아 기자

dsun@heraldcorp.com