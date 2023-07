셔터스톡, 프리미어 리그 축구 클럽 토트넘 홋스퍼의 공식 사진 이미지 공급사가 되다

셔터스톡 편집부는 스포츠 사진에 계속 투자하여 전 세계의 팬을 위해 토트넘 홋스퍼 경기의 움직임과 흥미로움을 포착할 것입니다

뉴욕, 2023년 7월 14일 /PRNewswire/ -- 변혁적 브랜드, 디지털 미디어 및 마케팅 회사를 위한 최고의 파트너인 셔터스톡 (Shutterstock, Inc., NYSE: SSTK)이 오늘 프리미어 리그 축구 클럽인 토트넘 홋스퍼(Tottenham Hotspur)와 공식 사진 공급사 관계를 맺었다고 발표했습니다. 2023년 7월 13일부터 셔터스톡은 상징적인 이미지, 비하인드 씬 샷 및 팬 커뮤니티를 전체적으로 포함하는 당사의 아카이브를 선보일 뿐만 아니라 모든 포트넘 홋스퍼 경기의 공식 사진 공급사로 활동하게 됩니다.

이 광범위한 거래는 두 선도 단체를 각 분야의 두 선도 단체를 합쳐 토트넘 홋스퍼 축구 클럽의 콘텐츠를 열정적이며 헌신적인 전 세계의 팬과 공유할 수 있게 하는 동시에 셔터스톡이 스포츠 세계로 나아가는 것을 촉진할 것입니다. 셔터스톡은 경기장의 모든 움직임을 포착할 것이며 당사의 사진은 런던에서 가장 큰 축구 클럽 경기장인 토트넘 홋스퍼 경기장에 게재될 것입니다.

"토트넘 홋스퍼와 협력하게 되어 정말 기쁩니다."라며 셔터스톡의 캔디스 머레이(Candice Murray) 부편집장은 말했습니다. "이 파트너십은 세심한 사진 서비스를 제공하는 동시에 당사의 스포츠에 대한 헌신을 전 세계적으로 강화합니다. 세계 최고의 당사 팀은 토트넘의 팀과 협력하여 이 특별한 파트너십의 일부로 가장 적절하며 브랜드에 들어맞는 최고의 콘텐츠를 포착하는 것을 기대하고 있습니다."

피에르 올리비에 부셰(Pierre-Olivier Bouche) 미디어 디렉터는 "셔터스톡과 맺은 새로운 파트너십은 당사가 계속해서 사진 포트폴리오를 발전시키고 혁신하는 데 도움이 될 것입니다. 셔터스톡의 팀과 이들의 서비스는 업계 최고이며 협력하여 저희의 다양한 채널과 플랫폼에 걸쳐 이용할 수 있는 콘텐츠를 더욱 풍요롭게 만드는 것을 기대하고 있습니다."라며 전했습니다.

본 관계는 국내 및 국제 스포츠 사업을 성장시키고 모든 국가와 스포츠에 걸쳐 스포츠 콘텐츠 촬영의 중심에 위치하기 위한 셔터스톡의 더욱 위대한 전략적 비전의 일부입니다.

셔터스톡(Shutterstock, Inc., NYSE: SSTK)은 변혁적 브랜드, 디지털 미디어 및 마케팅 회사를 위한 최고의 파트너로서 전 세계가 자신 있게 만들 수 있도록 지원합니다. 전 세계 수백만 명의 크리에이터, 성장하는 데이터 엔진 및 제품 혁신에 대한 대담한 접근 방식을 통해 셔터스톡은 가장 광범위하고 다양한 고품질 3D 모델, 비디오, 음악, 사진, 벡터 그리고 일러스트레이션의 컬렉션에 대한 라이선스를 제공하는 선도적인 글로벌 플랫폼입니다. 세계 최대의 콘텐츠 시장에서 속보 및 A급 엔터테인먼트 편집 액세스, 올인원 콘텐츠 편집 플랫폼 및 스튜디오 제작 서비스에 이르기까지 모두 최신 혁신 기술을 사용하여 셔터스톡은 삶에 스토리텔링을 가져다주기 위한 가장 포괄적인 리소스를 제공합니다.

